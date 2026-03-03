Secciones

Irán asegura que lanzó ataques contra Israel y la base de Estados Unidos en Qatar

SociedadClima y ecología

Alerta naranja y amarilla: gran parte del país está bajo riesgo por tormentas y vientos de hasta 90 km/h

Tucumán y una importante porción del norte del país y el centro comparte dos niveles de alerta por tormentas. El sur está bajo aviso por vientos severos.

Tucumán se encuentra bajo alerta naranja y amarilla por tormentas. (Imagen web) Tucumán se encuentra bajo alerta naranja y amarilla por tormentas. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Las amenazas climáticas parecen doblar la apuesta este martes. El parte diario del Servicio Meteorológico Nacional advirtió por el fuerte cambio de tiempo que pondrá a más de la mitad del territorio bajo la alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos de gran intensidad. Estos fenómenos pueden amenazar la vida, la sociedad, los bienes y el medio ambiente.

Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN anunció que 14 provincias del Noroeste (NOA) incluyendo Tucumán, el Noreste (NEA), el centro y el sur del país están bajo riesgo por la llegada de temporales de gran severidad y ráfagas intensas. Los fenómenos alcanzarían a las jurisdicciones en diferentes momentos del día.

Alerta amarilla en el norte y el centro del país

El mapa del SMN colorea la mayor parte de la zona más septentrional del país, advirtiendo que muchos de los distritos comparten dos niveles de riesgo. Mientras que el centro de Jujuy está bajo aviso amarillo por precipitaciones fuertes, al igual que la parte noroeste de Tucumán y Salta, el sur de Santiago del Estero y el norte y centro de Córdoba, todas estas regiones comparten el nivel de alarma naranja en el mismo territorio.

La advertencia amarilla por tormentas se extiende a otras áreas como el este de La Rioja, la mayor porción de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. También en el oeste de Formosa y Chaco. En todas estas localidades se esperan lluvias aisladas de variada magnitud, algunas localmente potentes. Las mismas estarán acompañadas por caída de agua abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual, según explicó el SMN.

La alerta meteorológica se eleva al nivel naranja en gran parte del norte 

Las provincias del noroeste y una parte de Córdoba esperan el nivel naranja por el mismo fenómeno. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas violentas que pueden rondar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detallaron desde la entidad climática. En Tucumán, las lluvias se extenderían desde el mediodía hasta la noche, donde la alerta se flexibilizaría al nivel amarillo al final de la jornada.

Alerta amarilla por vientos en el sur

En el oeste y centro de Río Negro y gran parte de Chubut, rige el aviso amarillo por vientos. De acuerdo con el SMN, las ráfagas podrían superar los 90 km/h, llegando del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h que pueden ser superadas.

Recomendaciones ante las alertas meteorológicas 

Ante los fenómenos de tal magnitud, el SMN proporcionó recomendaciones para resguardarse:

1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2. Salí solo si es necesario.

3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.

4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

5. Cerrá y distanciate de puertas y ventanas.

6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

Alerta naranja y amarilla a lo largo del país: 14 provincias enfrentarán vientos de hasta 90 km/h y tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Las alertas meteorológicas retroceden de a poco, pero habrá cuatro provincias afectadas por vientos y tormentas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Hay alerta amarilla por vientos de hasta 90 km/h: cuáles son las provincias afectadas

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Lo más popular
La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
1

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo
2

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
3

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
4

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales
6

Cómo la muerte de una joven cambió las redes sociales

Más Noticias
Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros se quedaron sin trabajo

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Comentarios