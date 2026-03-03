Alerta naranja y amarilla: gran parte del país está bajo riesgo por tormentas y vientos de hasta 90 km/h

Las amenazas climáticas parecen doblar la apuesta este martes. El parte diario del Servicio Meteorológico Nacional advirtió por el fuerte cambio de tiempo que pondrá a más de la mitad del territorio bajo la alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos de gran intensidad. Estos fenómenos pueden amenazar la vida, la sociedad, los bienes y el medio ambiente.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN anunció que 14 provincias del Noroeste (NOA) incluyendo Tucumán, el Noreste (NEA), el centro y el sur del país están bajo riesgo por la llegada de temporales de gran severidad y ráfagas intensas. Los fenómenos alcanzarían a las jurisdicciones en diferentes momentos del día.
Alerta amarilla en el norte y el centro del país
El mapa del SMN colorea la mayor parte de la zona más septentrional del país, advirtiendo que muchos de los distritos comparten dos niveles de riesgo. Mientras que el centro de Jujuy está bajo aviso amarillo por precipitaciones fuertes, al igual que la parte noroeste de Tucumán y Salta, el sur de Santiago del Estero y el norte y centro de Córdoba, todas estas regiones comparten el nivel de alarma naranja en el mismo territorio.
La advertencia amarilla por tormentas se extiende a otras áreas como el este de La Rioja, la mayor porción de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. También en el oeste de Formosa y Chaco. En todas estas localidades se esperan lluvias aisladas de variada magnitud, algunas localmente potentes. Las mismas estarán acompañadas por caída de agua abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían llegar a los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera puntual, según explicó el SMN.
La alerta meteorológica se eleva al nivel naranja en gran parte del norte
Las provincias del noroeste y una parte de Córdoba esperan el nivel naranja por el mismo fenómeno. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas violentas que pueden rondar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detallaron desde la entidad climática. En Tucumán, las lluvias se extenderían desde el mediodía hasta la noche, donde la alerta se flexibilizaría al nivel amarillo al final de la jornada.
Alerta amarilla por vientos en el sur
En el oeste y centro de Río Negro y gran parte de Chubut, rige el aviso amarillo por vientos. De acuerdo con el SMN, las ráfagas podrían superar los 90 km/h, llegando del sector oeste y sudoeste, con velocidades entre 40 y 65 km/h que pueden ser superadas.
Recomendaciones ante las alertas meteorológicas
Ante los fenómenos de tal magnitud, el SMN proporcionó recomendaciones para resguardarse:
1. Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2. Salí solo si es necesario.
3. Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
4. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
5. Cerrá y distanciate de puertas y ventanas.
6. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7. Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
8. Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
9. Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.