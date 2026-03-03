Alerta naranja y amarilla: gran parte del país está bajo riesgo por tormentas y vientos de hasta 90 km/h

La alerta meteorológica se eleva al nivel naranja en gran parte del norte

Las provincias del noroeste y una parte de Córdoba esperan el nivel naranja por el mismo fenómeno. “El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas violentas que pueden rondar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, detallaron desde la entidad climática. En Tucumán, las lluvias se extenderían desde el mediodía hasta la noche, donde la alerta se flexibilizaría al nivel amarillo al final de la jornada.