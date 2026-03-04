Definieron quién asumirá la Jefatura de Gabinete en caso de ausencia de Manuel Adorni

Con el nuevo esquema, el desempeño interino de la Jefatura de Gabinete deberá ser ejercido por el titular del Ministerio de Capital Humano, actualmente a cargo de Sandra Pettovello. En caso de que la ministra no estuviera disponible, la sucesión recaerá en la máxima autoridad del Ministerio de Defensa, hoy dirigido por Carlos Presti. De esta manera, el resto de los integrantes del Gabinete queda excluido de esta responsabilidad.