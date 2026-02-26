El Grupo de los Seis apoyó al Gobierno, pero advirtió: “Algunos vamos a quedar en el camino”

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, sentenció Grinman en declaraciones radiales posteriores al cónclave. Con esta frase, el líder mercantil resumió el sentimiento de una parte del empresariado que, si bien padece la caída de la actividad, considera que el modelo anterior era insostenible y que el sacrificio actual es una inversión hacia la estabilidad.