Secciones
Política

Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

En la tarde de ayer se reunió con miembros del Frente Gremial Docente. Aguardan una oferta.

CONVERSACIÓN. Amado encabeza las negociaciones paritarias. CONVERSACIÓN. Amado encabeza las negociaciones paritarias.
Hace 2 Hs

El gobierno provincial que lidera Osvaldo Jaldo comenzó ayer la segunda ronda de conversaciones con los gremios docentes con la intención de firmar un acuerdo antes del fin de semana, más allá del paro nacional convocado para el lunes. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó el encuentro con los representantes sindicales del Frente Gremial Docente, aunque no hubo avances determinantes.

Fuentes de la Casa de Gobierno confiaron que entre mañana y el viernes podría haber una oferta concreta para los representantes sindicales y que se buscaría acompañar la inflación desde noviembre a enero (8,44%). Sin embargo, un pedido de los gremios fue que se contemple también la eventual inflación de febrero, que está llegando a su final. Esa posibilidad estaría siendo analizada con trazo fino dado que los números están justos y todavía no hay indicadores oficiales.

Paritarias en Tucumán: ATEP rechazó la propuesta del Gobierno y exigió una recomposición acorde a la canasta básica

Paritarias en Tucumán: ATEP rechazó la propuesta del Gobierno y exigió una recomposición acorde a la canasta básica

En la mañana de ayer, en tanto, autoridades provinciales mantuvieron encuentros con representantes de la Policía, el Servicio Penitenciario, Vialidad, Vivienda y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, cerrando así la primera ronda de conversaciones con todos los sectores de la administración pública. En esta fase se recibieron los planteos y propuestas de cada área, los cuales serán analizados por las áreas técnicas del Gobierno con la finalidad de continuar avanzando en un esquema de acuerdos.

Temas Osvaldo JaldoRegino AmadoFrente Gremial Docente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

José Vitar criticó la postura jaldista sobre la reforma laboral

Jaldo le respondió a Catalán: “Debería ayudarnos a cobrar lo que la Nación le debe a Tucumán

Jaldo le respondió a Catalán: “Debería ayudarnos a cobrar lo que la Nación le debe a Tucumán"

El gobernador Quintela dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El gobernador Quintela dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia de mediación

El Gobierno convocó a Fate y al gremio del neumático a una audiencia de mediación

Lo más popular
¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar
1

¿Para qué sirve mezclar azúcar y detergente? Usos y beneficios en el hogar

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica
2

El truco del papel aluminio en el inodoro: por qué todos están probando esta técnica

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago
3

Beca KNB: Indonesia financia carreras de grado, máster y doctorado con todo pago

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal
4

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”
5

Jorge Alberto “Trukía” Gutiérrez: “El que no me conoce, no conoce Tafí del Valle”

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
6

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Más Noticias
El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

El presidente de YPF respaldó la modernización laboral y proyectó un salto exportador para la compañía

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Venezuela pide ante la ONU la liberación de Maduro

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

Calendario de vacunación: adelantan la dosis de la Triple Viral para bajar el riesgo de sarampión

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

De Jujuy a París: se enamoró y 10 años después celebró su despedida de soltera en Humahuaca

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Israel podría ocupar toda Gaza si Hamas no entrega las armas

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Cuál será el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

Comentarios