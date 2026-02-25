Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

El gobierno provincial que lidera Osvaldo Jaldo comenzó ayer la segunda ronda de conversaciones con los gremios docentes con la intención de firmar un acuerdo antes del fin de semana, más allá del paro nacional convocado para el lunes. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó el encuentro con los representantes sindicales del Frente Gremial Docente, aunque no hubo avances determinantes.
Fuentes de la Casa de Gobierno confiaron que entre mañana y el viernes podría haber una oferta concreta para los representantes sindicales y que se buscaría acompañar la inflación desde noviembre a enero (8,44%). Sin embargo, un pedido de los gremios fue que se contemple también la eventual inflación de febrero, que está llegando a su final. Esa posibilidad estaría siendo analizada con trazo fino dado que los números están justos y todavía no hay indicadores oficiales.
En la mañana de ayer, en tanto, autoridades provinciales mantuvieron encuentros con representantes de la Policía, el Servicio Penitenciario, Vialidad, Vivienda y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, cerrando así la primera ronda de conversaciones con todos los sectores de la administración pública. En esta fase se recibieron los planteos y propuestas de cada área, los cuales serán analizados por las áreas técnicas del Gobierno con la finalidad de continuar avanzando en un esquema de acuerdos.