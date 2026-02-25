Paritarias: la Provincia inició la segunda ronda de diálogo

Fuentes de la Casa de Gobierno confiaron que entre mañana y el viernes podría haber una oferta concreta para los representantes sindicales y que se buscaría acompañar la inflación desde noviembre a enero (8,44%). Sin embargo, un pedido de los gremios fue que se contemple también la eventual inflación de febrero, que está llegando a su final. Esa posibilidad estaría siendo analizada con trazo fino dado que los números están justos y todavía no hay indicadores oficiales.