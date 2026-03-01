Secciones
Atlético Tucumán prepara cambios y define el esquema para enfrentar a Racing

El cuerpo técnico interino trabajó en la solidez defensiva y en variantes ofensivas, con la mira puesta en sumar de a tres en el José Fierro.

ENSAYO. En el complejo Ojo de Agua, el plantel realizó tareas tácticas y ejercicios de definición bajo la supervisión del entrenador interino y su equipo de trabajo. ENSAYO. En el complejo Ojo de Agua, el plantel realizó tareas tácticas y ejercicios de definición bajo la supervisión del entrenador interino y su equipo de trabajo. ./X @ATOficial
01 Marzo 2026

Dar seguridad atrás y ocupar bien los espacios serán aspectos centrales para Atlético en el partido de mañana ante Racing, que se jugará desde las 21.15 en el Monumental José Fierro. El equipo necesita sumar para escalar posiciones en la tabla y cortar la racha adversa en un momento clave del Torneo Apertura.

Durante la semana, el DT interino Ramiro González puso el foco en esos detalles en el complejo Ojo de Agua. Junto a sus colaboradores Andrés Jemio y José Vallcaneras, dedicó buena parte de las prácticas al trabajo con pelota y a la organización táctica. Hubo énfasis en la definición y en ejercicios de fútbol reducido, además de charlas grupales e individuales para ajustar movimientos y reforzar la confianza.

La intención es lograr mayor solidez colectiva y reducir los espacios entre líneas. También se trabajó la coordinación defensiva para evitar desajustes y mejorar la respuesta en las transiciones.

En cuanto al esquema, la idea inicial sería sostener una dupla ofensiva con Martín Benítez, que ingresaría por Lautaro Godoy, junto a Carlos Abeldaño. La ausencia de Leandro Díaz, que reaparecería recién el miércoles 11 ante Aldosivi, obliga a modificar la referencia en ataque.

Entre las alternativas aparece el posible regreso de Ignacio Galván en lugar de Maximiliano Villa. También podría sumarse Luciano Vallejo, capitán de la reserva 2025, como variante en la zaga. El sistema aún no está definido y dependerá del desarrollo del encuentro. No se descarta un 4-4-2, aunque también podría utilizarse un 3-5-2 según lo requiera el trámite.

Luis Ingolotti continuará en el arco. En defensa se perfilan Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Vallejo, mientras que el mediocampo estaría compuesto por Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Javier Domínguez.

Entre los 23 convocados podrían aparecer por primera vez en el torneo el volante Lucas Román, quien ingresaría por Martín Ortega, y Juan Pablo Posse, en lugar de Alexis Segovia.

Racing, dirigido por Gustavo Costas, tendrá tres modificaciones, dos obligadas. El chileno Damián Pizarro reemplazará al lesionado Adrián “Maravilla” Martínez y Baltasar Rodríguez ingresará por el expulsado Matko Miljevic. Además, el colombiano Duván Vergara ocupará el lugar de Bruno Zuculini.

La probable formación de la “Academia” será con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare y Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa y Rodríguez; Santiago Solari, Pizarro y Vergara.

