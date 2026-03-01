Atlético Tucumán prepara cambios y define el esquema para enfrentar a Racing

Durante la semana, el DT interino Ramiro González puso el foco en esos detalles en el complejo Ojo de Agua. Junto a sus colaboradores Andrés Jemio y José Vallcaneras, dedicó buena parte de las prácticas al trabajo con pelota y a la organización táctica. Hubo énfasis en la definición y en ejercicios de fútbol reducido, además de charlas grupales e individuales para ajustar movimientos y reforzar la confianza.