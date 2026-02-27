Racing pierde un jugador clave de cara al duelo contra Atlético Tucumán

La lesión representa un impacto fuerte para el plantel de Avellaneda. Si bien el zurdo de 20 años todavía estaba en pleno proceso de adaptación ya que apenas disputó cinco partidos desde su llegada a préstamo (su pase pertenece a Inter), era una de las apuestas del cuerpo técnico para el tramo decisivo del semestre, con los playoffs del Torneo Apertura y el inicio de la Copa Sudamericana en el horizonte.