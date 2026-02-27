Racing pierde un jugador clave de cara al duelo contra Atlético Tucumán

Racing llega golpeado a Tucumán por una noticia que altera el mapa del equipo de Gustavo Costas a días del cruce del próximo martes ante Atlético.
Valentín Carboni sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un entrenamiento y deberá ser intervenido quirúrgicamente. La recuperación demandará entre seis y ocho meses, por lo que quedará marginado de la competencia durante buena parte del año. La "Academia" confirmó el diagnóstico luego de los estudios médicos realizados tras la práctica.
La lesión representa un impacto fuerte para el plantel de Avellaneda. Si bien el zurdo de 20 años todavía estaba en pleno proceso de adaptación ya que apenas disputó cinco partidos desde su llegada a préstamo (su pase pertenece a Inter), era una de las apuestas del cuerpo técnico para el tramo decisivo del semestre, con los playoffs del Torneo Apertura y el inicio de la Copa Sudamericana en el horizonte.
Además, no es la primera vez que Carboni atraviesa una situación similar. En 2024, luego de consagrarse campeón de la Copa América con la Selección Argentina, había sufrido la misma lesión pero en la rodilla izquierda, cuando jugaba en Olympique de Marsella. El antecedente vuelve más sensible el panorama.
De cara al partido frente a Atlético Tucumán, Costas pierde una variante en la zona creativa y deberá reconfigurar alternativas. La baja se suma, además, a la lesión de tobillo de Adrián “Maravilla” Martínez, en un momento en el que Racing intentaba consolidar funcionamiento y nombres.
En paralelo, el club quedó habilitado para solicitar ante AFA la incorporación de un refuerzo por la gravedad de la lesión. Si recibe el visto bueno, tendrá un plazo de 10 días para concretar la inscripción. El reglamento permite buscar un jugador en cualquier posición y tanto en el ámbito local como internacional.