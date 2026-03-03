Secciones
Atlético Tucumán perdió 3-0 contra Racing

DESAFÍO. Atlético Tucumán busca reaccionar ante Racing en el Monumental José Fierro DESAFÍO. Atlético Tucumán busca reaccionar ante Racing en el Monumental José Fierro LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El “Decano” no logró sostener su fortaleza en el José Fierro y cayó ante la “Academia”, en una noche que cortó su racha sin derrotas en casa.

Hace 2 Hs
23:08 hs

Final del partido

Ganó Racing

23:07 hs

Gol de Racing

En el tramo final llegó el tercero para la “Academia”. Tras una contra rápida iniciada por Tomás Conechny, Santiago Solari apareció para definir y estirar la ventaja visitante.

23:00 hs

Atlético tuvo el descuento

Manuel Brondo quedó mano a mano con Cambeses pero el arquero de Racing respondió con rapidez y contuvo el remate para sostener la ventaja visitante.

22:53 hs

Gol de Racing

Duván Vergara volvió a aparecer y marcó su segundo tanto de la noche para ampliar la ventaja de la “Academia”.

22:51 hs

Más cambios en Atlético

Ramiro González vuelve a mover el banco. Ingresan Manuel Brondo y Franco Nicola, mientras que salen Carlos Abeldaño y Luciano Vallejo.

22:49 hs

Estuvo cerca el "Decano"

Abeldaño encaró solo hacia el arco rival y parecía quedar mano a mano, pero los centrales de Racing realizaron un gran cierre defensivo y lograron quitarle la pelota justo a tiempo.

22:43 hs

Doble variante en el "Decano"

Ingresan Ezequiel Ham y Nicolás Laméndola, mientras que dejan la cancha Javier Domínguez y Renzo Tesuri.

22:34 hs

Primer cambio en Atlético

Se retira Martín Benítez y en su lugar ingresa Lautaro Godoy.

22:28 hs

Ocasión desperdiciada

Tesuri quedó cara a cara con el arco tras una gran acción ofensiva, pero definió desviado cuando tenía el gol prácticamente servido. Atlético dejó pasar una chance clarísima para empatar.

22:17 hs

Comenzó el segundo tiempo

22:02 hs

Final del primer tiempo

22:01 hs

¡Que cerca estuvo Atlético!

Renzo Tesuri sacó un potente remate por el sector derecho que se estrelló contra el palo. En el rebote, Abeldaño capturó la pelota dentro del área, pero Cambeses reaccionó rápido y evitó el empate.

21:50 hs

Gol de Racing

Duván Vergara rompió el cero con una gran acción individual. Encaró, se sacó la marca y definió con precisión para poner en ventaja a la “Academia”.

21:36 hs

Segunda amarilla de la noche

Adrián Fernández vio la tarjeta luego de un golpe a Di Plácido.

21:31 hs

Primer amonestado del encuentro

Carlos Abeldaño vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Franco Pardo.

21:30 hs

Atlético controla el trámite

Racing no logra acercarse al área del “Decano” y el desarrollo del juego se concentra mayormente en campo visitante.

21:23 hs

Remate de peligro

Leonel Di Plácido sacó un potente disparo desde fuera del área que llevaba muy buena dirección, pero Facundo Cambeses reaccionó con precisión y evitó la caída de su arco con una gran intervención.

21:14 hs

¡Comenzó el partido!

21:03 hs

El "11" de Atlético

21:02 hs

La formación de Racing para enfrentar a Atlético

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán vive horas de transición y esta noche tendrá una prueba exigente en el José Fierro. El “Decano” recibirá a Racing desde las 21.15 en medio de un cambio de ciclo. Julio César Falcioni ya está en la provincia y observará el partido desde el estadio, pero recién el miércoles firmará su contrato y asumirá formalmente como entrenador del equipo.

Mientras tanto, el plantel será dirigido de manera interina por Ramiro González, técnico de la Reserva, quien tendrá su debut al frente del primer equipo tras la salida de Hugo Colace luego de la derrota ante Belgrano. Enfrente estará un Racing que llega con bajas importantes, entre ellas la de Adrián “Maravilla” Martínez, pero que se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, en un duelo que puede marcar el pulso del cierre de esta etapa de transición para Atlético.

