Se registran cortes de luz en diferentes puntos de la provincia

SociedadClima y ecología

¡Precaución! La lluvia provocó anegamientos en el camino a los Valles y en varias rutas de Tucumán

Las precipitaciones de esta mañana generaron desbordes de arroyos, arrastre de material y agua sobre la calzada. Vialidad y Defensa Civil realizan relevamientos en toda la provincia.

Hace 19 Min

Las intensas lluvias registradas desde las 9 provocaron anegamientos y complicaciones en distintos tramos de la ruta a los Valles y en otras vías provinciales, con cortes totales y parciales que obligan a extremar la precaución al circular.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informaron que las precipitaciones generaron desbordes de arroyos, arrastre de material y agua sobre la calzada en distintos puntos. El detalle fue difundido a través de las redes sociales del organismo.

En la ruta 307, a la altura de El Aluvión, en el kilómetro 36,5, se produjo arrastre de material sobre la calzada por el desborde de un arroyo y el tránsito se encuentra interrumpido. En el mismo corredor, el tramo entre Acheral y La Angostura presenta fuertes tormentas y escasa visibilidad, mientras que entre Santa Lucía y Las Mesadas se reporta agua sobre la calzada.

En la ruta 324, en la zona de Teniente Berdina, también se registró el desborde de un arroyo, con agua sobre la calzada, por lo que se recomienda circular con precaución.

Otra de las complicaciones se presenta en la ruta 312, entre La Higuera y Gonzalo, donde se produjo la erosión de una alcantarilla que dejó el tramo sin transitabilidad. Personal de Vialidad provincial ya trabaja en el lugar.

Ramón Imbert, titular de Defensa Civil de Tucumán, confirmó que hasta el momento las lluvias provocaron anegamientos en algunas calles y acumulación de agua en avenidas. Indicó además que se realiza un relevamiento en toda la provincia para evaluar el alcance de las precipitaciones.

Las autoridades solicitaron a los conductores mantenerse informados por los canales oficiales y evitar circular por zonas afectadas hasta que mejoren las condiciones.

