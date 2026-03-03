¡Precaución! La lluvia provocó anegamientos en el camino a los Valles y en varias rutas de Tucumán

En la ruta 307, a la altura de El Aluvión, en el kilómetro 36,5, se produjo arrastre de material sobre la calzada por el desborde de un arroyo y el tránsito se encuentra interrumpido. En el mismo corredor, el tramo entre Acheral y La Angostura presenta fuertes tormentas y escasa visibilidad, mientras que entre Santa Lucía y Las Mesadas se reporta agua sobre la calzada.