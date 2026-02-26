Tejer: Mercedes Bru lleva adelante en Tafí del Valle el legado heredado de su madre

La decisión de instalarse de manera permanente coincidió con una etapa bisagra. “Hace 16 años que vivo acá, encontré mi lugar en el mundo. Pese a que conozco mucho, el valle nunca deja de sorprenderme”, precisó. Fue en ese período más prolongado en Tafí cuando conoció a quien hoy es su marido, también tucumano de origen pero ya radicado en el valle. Allí formaron su familia y crecieron sus hijas, Sofía y Lucía, en un entorno donde la cultura y el paisaje no son accesorios, sino parte constitutiva de la identidad cotidiana.