Extraditaron desde Bolivia a un hombre que intentó ingresar a la Argentina con 861 kilos de cocaína

La droga era trasladada desde distintas localidades de las provincias de Jujuy y Salta hacia Córdoba y Buenos Aires

Hace 1 Hs

En cumplimiento de las directivas del Ministerio de Seguridad Nacional, la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) concretó la extradición activa de un ciudadano argentino de 51 años desde el Estado Plurinacional de Bolivia, a solicitud del Juzgado Federal N°1 de Córdoba a cargo del Dr. Alejando Sánchez Freytes, por el delito de tráfico de estupefacientes.

El sujeto en cuestión era miembro de una organización criminal dedicada al transporte, almacenamiento y distribución ilegal de estupefacientes, más precisamente cocaína, la cual era trasladada desde distintas localidades de las provincias de Jujuy y Salta hacia Córdoba y Buenos Aires. Los estupefacientes habrían sido provistos por el involucrado, quien los ingresaba al territorio nacional desde el Estado Plurinacional de Bolivia, utilizando pasos fronterizos ilegales ubicados en Jujuy y Salta, eludiendo de esta manera los controles aduaneros y migratorios. Además, se estableció que los pagos de la droga se efectuaban en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Por ello, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Argentino y lo dispuesto por el juzgado referido anteriormente, una comisión policial integrada por personal de dicha Dirección General de Cooperación Internacional perteneciente a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de esta Institución, partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini” hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, con el objeto de asumir la custodia y traslado del implicado, a través de un vuelo de la empresa aérea Boliviana de Aviación. Dicho vuelo arribó a Ezeiza, donde el detenido quedó alojado en la Alcaidía – Anexo Cavia de la PFA. Posteriormente fue trasladado por la misma comitiva de la Policía Federal Argentina en otro vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia la ciudad de Córdoba, donde personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería Nacional Argentina fueron los encargados de recibir al extraditado, el cual quedó a disposición del magistrado interventor.

