Extraditaron desde Bolivia a un hombre que intentó ingresar a la Argentina con 861 kilos de cocaína

Por ello, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado Argentino y lo dispuesto por el juzgado referido anteriormente, una comisión policial integrada por personal de dicha Dirección General de Cooperación Internacional perteneciente a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de esta Institución, partió desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini” hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, con el objeto de asumir la custodia y traslado del implicado, a través de un vuelo de la empresa aérea Boliviana de Aviación. Dicho vuelo arribó a Ezeiza, donde el detenido quedó alojado en la Alcaidía – Anexo Cavia de la PFA. Posteriormente fue trasladado por la misma comitiva de la Policía Federal Argentina en otro vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia la ciudad de Córdoba, donde personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Gendarmería Nacional Argentina fueron los encargados de recibir al extraditado, el cual quedó a disposición del magistrado interventor.