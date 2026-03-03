Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas
El presidente norteamericano afirmó que las reservas de municiones nunca fueron tan altas. Sus declaraciones se producen tras los bombardeos de Israel sobre Teherán y la ofensiva en Beirut contra Hezbollah.
En el inicio del cuarto día del conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país dispone de un “suministro ilimitado” de armas de rango medio y medio alto y aseguró que las reservas de municiones atraviesan el mejor momento de su historia.
“Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas”, sostuvo el mandatario republicano. Añadió además que “las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros, que son mejores que las mejores armas de otros países”, en un mensaje difundido en la red social Truth Social.
Sin embargo, Trump señaló que las reservas de armamento “del nivel más alto” no se encuentran aún en el punto que desearía y responsabilizó a su antecesor, el ex presidente demócrata Joe Biden, por haberlas entregado gratuitamente a Ucrania.
“Joe el Dormilón gastó todo su tiempo y el dinero de nuestro país dando todo a Zelensky de Ucrania por valor de cientos de miles de millones de dólares. Y aunque arregló gran parte de las armas de alta, gratis, no se molestó en reemplazarlas”, cuestionó el actual inquilino de la Casa Blanca.
El mandatario aseguró haber “reconstruido” el Ejército durante su primer mandato y afirmó que continúa reforzándolo. “Estados Unidos está bien abastecido y listo para ganar, grande”, concluyó.
Las declaraciones se producen tras los recientes bombardeos de Israel sobre el régimen iraní en Teherán y su ofensiva en Beirut contra el grupo terrorista Hezbollah, en el marco de una escalada que comenzó el sábado con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní y que derivó en la muerte del líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.
El lunes, Trump advirtió que la operación “Furia Épica” contra Irán podría intensificarse en los próximos días y extenderse más allá de lo previsto, sin descartar una escalada militar mayor. “Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”, afirmó.
Según explicó, la campaña podría prolongarse mucho más allá de las cuatro o cinco semanas previstas inicialmente. “Siempre pensé que duraría cuatro semanas. Ahora vamos algo adelantados, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, indicó, al tiempo que sostuvo que Estados Unidos está “arrasando” el país persa.
El republicano también puso el foco en la situación interna iraní tras la muerte de Khamenei. “Ellos mismos no saben quién los lidera ahora. Eliminamos a 49 de sus líderes. No sabemos quién está al mando”, afirmó, en referencia a la cadena de mando del régimen.
En paralelo, la Casa Blanca esperaba una postura más pasiva de países como Bahréin, Jordania, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. No obstante, todos fueron blanco de ataques iraníes y respondieron de manera activa, involucrándose más de lo anticipado. “Les dijimos: ‘Nosotros nos encargamos’, y ahora quieren pelear. Ahora insisten en involucrarse”, relató el mandatario.
Sobre las próximas fases de la ofensiva, Trump no descartó el envío de tropas terrestres si fuera necesario, pese a su promesa de evitar nuevas guerras en el extranjero. En declaraciones al New York Post, señaló: “No tengo problema con enviar tropas si es necesario”, aunque aclaró que por el momento la operación se basa en bombardeos aéreos y misiles.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, respaldó esa postura y evitó precisar los pasos siguientes. “No vamos a entrar en el ejercicio de decir qué haremos o no haremos. Llegaremos tan lejos como sea necesario”, afirmó. De acuerdo con el Pentágono, a diferencia de los escenarios de Irak y Afganistán, no habrá misión de construcción nacional ni reglas de enfrentamiento restrictivas.
La respuesta de Irán incluyó ataques contra Israel y contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Al menos seis militares estadounidenses murieron desde el inicio de la operación contra Irán. Esta madrugada, además, la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por drones, aunque hasta el momento no se informaron víctimas.