Escalada bélica en Medio Oriente: Trump advirtió que EEUU tiene un suministro ilimitado de armas

“Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas”, sostuvo el mandatario republicano. Añadió además que “las guerras pueden ser luchadas para siempre, y con éxito, usando solo estos suministros, que son mejores que las mejores armas de otros países”, en un mensaje difundido en la red social Truth Social.