Javier Milei se reúne con Donald Trump en Miami y la Casa Rosada anticipa una posible visita de Marco Rubio

Tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei retomará su agenda internacional con un viaje a Estados Unidos que incluirá una nueva reunión con Donald Trump en Miami y su participación en el Argentina Week en Nueva York. En paralelo, en la Casa Rosada deslizan que es “altamente probable” que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite la Argentina en los próximos días.