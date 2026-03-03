Javier Milei se reúne con Donald Trump en Miami y la Casa Rosada anticipa una posible visita de Marco Rubio
El Presidente viajará este viernes a Estados Unidos para participar de una cumbre de mandatarios aliados y encabezar el Argentina Week en Nueva York. En el Gobierno consideran “altamente probable” que el secretario de Estado norteamericano llegue a Buenos Aires la próxima semana.
Tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei retomará su agenda internacional con un viaje a Estados Unidos que incluirá una nueva reunión con Donald Trump en Miami y su participación en el Argentina Week en Nueva York. En paralelo, en la Casa Rosada deslizan que es “altamente probable” que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite la Argentina en los próximos días.
Según fuentes oficiales, el mandatario partirá en las primeras horas del viernes rumbo a Miami para participar el sábado de una cumbre con líderes latinoamericanos convocada por Trump.
El encuentro fue organizado en el hotel Doral, mientras que el presidente estadounidense permanece en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada a pocos kilómetros. Ese lugar se convirtió en los últimos días en una suerte de centro de operaciones desde el que se siguen los ataques en Medio Oriente.
Aunque la convocatoria fue presentada como una cumbre regional, asistirán principalmente dirigentes considerados aliados de la Casa Blanca. Además de Milei, fueron invitados Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Paz, de Bolivia; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; y Tito Asfura, de Honduras.
De acuerdo con lo publicado por Infobae, el objetivo central del encuentro es geopolítico: contrarrestar la estrategia impulsada por Xi Jinping para ampliar la influencia de China sobre los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. La intención es que Estados Unidos logre un trato preferencial en ese intercambio a partir de mayores inversiones.
Escala en Nueva York y viaje a Chile
Tras la reunión en Miami, Milei se trasladará a Nueva York para inaugurar el Argentina Week, que se desarrollará del 9 al 12 de marzo y que el Gobierno organiza junto a empresas estadounidenses para promover inversiones energéticas, financieras y tecnológicas, entre otras áreas.
El lunes 9 por la noche el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará un cóctel de bienvenida. El martes, el Presidente abrirá el ciclo de exposiciones con un discurso de poco más de 20 minutos, que será presentado por Jamie Dimon, Chairman y CEO de JPMorgan Chase.
La estadía será breve. El miércoles 11 de marzo el mandatario tiene previsto viajar a Santiago de Chile para asistir a la asunción de su amigo y presidente electo, José Antonio Kast.
Un posible gesto político de alto impacto
El dato más significativo podría concretarse el jueves 12 de marzo. Una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo aseguró a Infobae que es “altamente probable” que Marco Rubio arribe a Buenos Aires esa semana para mantener una reunión con Milei y con el canciller Pablo Quirno.
En el actual contexto internacional, la visita tendría un fuerte peso político. Desde el primer ataque coordinado contra Irán del último sábado, Rubio enfrenta el escenario externo más delicado desde que asumió al frente del Departamento de Estado, organismo encargado de conducir la política exterior estadounidense.
Un encuentro en la Casa Rosada reforzaría la afinidad entre ambas administraciones, una relación que ya se expresó durante el período electoral argentino del año pasado con el respaldo financiero de la Casa Blanca y con la visita del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el marco del anuncio de las tarifas globales impulsadas por Trump.
No sería la primera vez que Rubio visite al mandatario argentino. En febrero de 2024, cuando aún era senador por Florida, viajó a la Argentina para reunirse con Milei y su Gabinete. Ese alineamiento quedó en evidencia incluso el día de la asunción presidencial, cuando Rubio publicó una columna en la que sostuvo que Milei “es un aliado” y que “Estados Unidos debería apoyarlo”.