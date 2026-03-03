Cuenta regresiva con incertidumbre: el conflicto con Irán altera el mapa del Mundial

Quedan 100 días para el inicio del Mundial 2026. Una cifra redonda que, en tiempos normales, funcionaría como cuenta regresiva festiva. Pero el calendario no avanza en el vacío: la escalada bélica tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán alteró la hoja de ruta de la FIFA y sembró dudas deportivas, políticas y logísticas a menos de cuatro meses del puntapié inicial en Norteamérica.