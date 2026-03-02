Alerta máxima: en qué zonas de la Argentina se reforzó la seguridad por la guerra en Medio Oriente

A partir de esa decisión, las Fuerzas Federales de Seguridad comenzaron a aplicar un protocolo especial destinado a prevenir posibles atentados y a resguardar objetivos considerados sensibles. El operativo se desarrolla bajo la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional y la Dirección Nacional de Migraciones.