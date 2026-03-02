Secciones
Milei, en Tucumán: preparan un foro con empresarios y un "baño de masas" en Yerba Buena

El 19 de marzo, el Presidente arribará a la provincia con agenda doble de actividades.

Javier Milei en el Congreso Javier Milei en el Congreso
Hace 5 Min

La Fundación Federalismo y Libertad confirmó oficialmente que Javier Milei visitará Tucumán el próximo 19 de marzo para participar como orador principal en el Foro Económico del NOA (Fenoa). El evento, que reúne a la élite empresarial y académica del norte argentino, servirá de escenario para que el mandatario exponga las metas de su plan económico para 2026.

La cumbre en el Jardín de la República contará con una fuerte presencia del gabinete nacional, que incluyen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán. Se espera que el gobernador Osvaldo Jaldo realice la apertura, un gesto que reafirma la sintonía política entre la provincia y la Casa Rosada.

Sin embargo, la agenda no será solo técnica. El Presidente planea un contacto directo con sus seguidores a través del "Tour de la Gratitud", una caravana en Yerba Buena junto a Karina Milei

De la recorrida también participarán los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo, buscando capitalizar el respaldo obtenido en las legislativas de 2025 y consolidar la estructura de La Libertad Avanza en el distrito.

