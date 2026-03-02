Milei, en Tucumán: preparan un foro con empresarios y un "baño de masas" en Yerba Buena

La cumbre en el Jardín de la República contará con una fuerte presencia del gabinete nacional, que incluyen a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán. Se espera que el gobernador Osvaldo Jaldo realice la apertura, un gesto que reafirma la sintonía política entre la provincia y la Casa Rosada.