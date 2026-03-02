Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar arrancó marzo en baja por mayor oferta: a cuánto cerró

La divisa retrocedió en una rueda volátil por factores externos. El Banco Central acumuló 39 jornadas consecutivas de compras y ratificó sus metas de reservas para 2026.

MERCADO CAMBIARIO. El dólar arrancó marzo en baja por mayor oferta y cerró a $1.415 en el Banco Nación. MERCADO CAMBIARIO. El dólar arrancó marzo en baja por mayor oferta y cerró a $1.415 en el Banco Nación.
Hace 1 Hs

La primera rueda financiera de marzo estuvo marcada por una fuerte volatilidad, influida por los movimientos abruptos en los activos del exterior ante las novedades vinculadas con el conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, en el mercado cambiario prevalecieron los fundamentos domésticos y la oferta terminó imponiéndose, con bajas en los distintos segmentos.

En el mercado mayorista, el volumen operado en contado fue acotado, por U$S 366,1 millones. Aun así, resultó suficiente para generar una caída marginal de dos pesos, equivalente a 0,1%, que dejó al tipo de cambio en $1.395. Durante buena parte de la jornada había operado con holgura por encima de los $1.400, pero hacia el cierre perdió terreno.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que se trató de una rueda con bajo volumen y marcada amplitud entre máximos y mínimos. Indicó que el dólar mayorista mostró una tendencia mixta y cambiante, aunque los ruidos externos no lograron alterar la dinámica local, que volvió a reflejar debilidad de la moneda estadounidense, consignó Infobae.

El Banco Central fijó para este lunes el techo de las bandas cambiarias en $1.611,54. Con ese parámetro, el tipo de cambio oficial quedó a $216,54 o 15,6% de ese límite de flotación.

En el segmento minorista, el dólar al público acompañó el movimiento y retrocedió cinco pesos o 0,4% respecto del viernes. Cerró a $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haber tocado un máximo intradiario de $1.435 por la mañana. El dólar blue también bajó cinco pesos y finalizó en $1.420 para la venta.

El economista Gustavo Ber interpretó la dinámica cambiaria como parte del reacomodamiento de las últimas jornadas, en la medida en que se normalizan las tasas y la liquidez en pesos. Sostuvo que las recientes compras del Banco Central podrían estar encontrando mayor espacio para una gradual remonetización, lo que a su vez contribuiría a acelerar la acumulación de reservas a través del canal de refinanciamiento al Tesoro que abre la demanda del Bonar 2027.

En esa línea, Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, recordó a Infobae que el Banco Central consolidó el viernes una racha inédita de 39 jornadas consecutivas de intervención compradora en el mercado de cambios, con lo que logró cerrar su primer mes completo de 2026 con saldo diario positivo.

Morales encuadró estos resultados dentro del programa anunciado a mediados de diciembre, que proyecta una acumulación anual de reservas de entre U$S 10.000 y U$S 17.000 millones. El objetivo final es sanear el balance de la entidad y facilitar la remonetización de la economía.

Un informe de Cohen Aliados Financieros advirtió que el foco de la semana estará puesto en la evolución del tipo de cambio y en su capacidad de sostenerse aun con compras sostenidas del Banco Central y tasas más bajas. También señaló que el mercado seguirá de cerca las primeras estimaciones privadas de inflación de febrero, luego de que las proyecciones se ajustaran al alza hacia un número similar al de enero. En la agenda figuran además los datos de recaudación tributaria, la publicación del REM del Banco Central y los indicadores de actividad de enero en sectores clave como industria y construcción.

Desde MegaQM observaron que el año avanza con mayor claridad en algunos puntos centrales de la agenda económica y con la mirada puesta en 2027, considerado el período de mayores desafíos. Indicaron que el frente cambiario comenzó más tranquilo de lo previsto, pero que el mundo pesos y la economía real aparecen como los ámbitos donde todavía se requiere profundizar avances.

Los analistas de esa firma añadieron que la agenda de reformas estructurales continúa y representa una señal positiva, aun cuando no siempre se logren los pasos de la magnitud buscada. El desafío para este año, afirmaron, será identificar con precisión los puntos fuertes, los riesgos y los focos de tensión para definir las estrategias.

En paralelo, el Banco Central informó que en enero la demanda neta de moneda extranjera en el mercado alcanzó los U$S 2.730 millones. De ese total, U$S 2.203 millones correspondieron a compras netas efectuadas por 1,6 millones de ahorristas individuales, una cifra cercana al récord de 1,8 millones de compradores registrado en la etapa preelectoral de septiembre pasado.

Cabe recordar que en el primer mes del año la demanda de divisas por parte de individuos suele ubicarse entre las más elevadas del calendario, en función de las vacaciones estivales y los viajes al exterior.

Temas El Dólar
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial encadenó su tercera suba consecutiva

El dólar oficial encadenó su tercera suba consecutiva

El dólar oficial cayó $45 en febrero: cuáles son las razones que explican el fuerte retroceso

El dólar oficial cayó $45 en febrero: cuáles son las razones que explican el fuerte retroceso

Dólar hoy: el oficial subió a $1.415 y registró su mayor avance diario desde el 2 de enero

Dólar hoy: el oficial subió a $1.415 y registró su mayor avance diario desde el 2 de enero

El dólar bajó y tocó el menor valor en cinco meses

El dólar bajó y tocó el menor valor en cinco meses

El dólar oficial rebotó tras cuatro jornadas y se negoció a $1.400 en el Banco Nación

El dólar oficial rebotó tras cuatro jornadas y se negoció a $1.400 en el Banco Nación

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán
2

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
3

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años
4

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Varios Jaldos fueron a la asamblea
5

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Los docentes marcharon en Tucumán: Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador
6

Los docentes marcharon en Tucumán: "Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador"

Más Noticias
Milei, en Tucumán: preparan un foro con empresarios y un baño de masas en Yerba Buena

Milei, en Tucumán: preparan un foro con empresarios y un "baño de masas" en Yerba Buena

Los docentes marcharon en Tucumán: Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador

Los docentes marcharon en Tucumán: "Sabemos que hay plata porque vemos cuánto cobra un legislador"

Sube el petróleo y caen las bolsas después de los ataques de Estados Unidos contra Irán

Sube el petróleo y caen las bolsas después de los ataques de Estados Unidos contra Irán

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Comentarios