El dólar arrancó marzo en baja por mayor oferta: a cuánto cerró

Un informe de Cohen Aliados Financieros advirtió que el foco de la semana estará puesto en la evolución del tipo de cambio y en su capacidad de sostenerse aun con compras sostenidas del Banco Central y tasas más bajas. También señaló que el mercado seguirá de cerca las primeras estimaciones privadas de inflación de febrero, luego de que las proyecciones se ajustaran al alza hacia un número similar al de enero. En la agenda figuran además los datos de recaudación tributaria, la publicación del REM del Banco Central y los indicadores de actividad de enero en sectores clave como industria y construcción.