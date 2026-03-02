"Me dio muchísimo miedo, quería volver a mi casa": el dramático relato de una tucumana bajo el fuego en Dubái

En medio de este escenario de guerra, lo que parecía ser una jornada laboral más se transformó de un segundo a otro en una escena de terror. "En las noticias y en el cielo van sonando como 500 ataques; han mandado drones, misiles y de todo. Es increíble porque Dubái no estaba en los planes, eran solamente las bases de Estados Unidos en Abu Dabi las que iban a atacar, pero acá cayeron cosas de todo tipo", relató Bárbara Pinello Imbert, una joven tucumana radicada en el emirato.