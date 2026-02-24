El dólar oficial rebotó tras cuatro jornadas y se negoció a $1.400 en el Banco Nación

En la segunda rueda hábil de la semana, el dólar oficial interrumpió la tendencia a la baja y ganó $10 en Tucumán. Así finalizó a $1.400 para la venta y a $1.350 para la compra en el Banco Nación.
Con un monto de operaciones que alcanzó a U$S422,2 millones, el dólar mayorista finalizó con alza de 10 unidades, a $1.380,50 para la venta. Así, el tipo de cambio oficial interrumpió una serie de cuatro ruedas seguidas en baja.
El dólar mayorista llegó a pactarse el lunes en $1.360, un piso desde el 29 de septiembre. Aún con el alza de este martes, el billete interbancario anota un descenso de $66,50 en febrero, que se extiende a $74,50 en 2026.
Por su parte, el Banco Central estableció para la fecha un techo para las bandas cambiarias en los $1.602,24, que dejó al dólar mayorista aún a 221,74 o 16,1% de dicho límite para la libre flotación.
En el mercado paralelo, el dólar "blue" avanzó cinco unidades, a $1.430 para la venta, el más caro después del Contado con Liquidación (CCL), operado ahora apenas debajo de los $1.450 a través de activos bursátiles.
“El dólar sube por escalones y los precios de forma continua”
En un escenario atravesado por restricciones financieras y persistente inflación, Fausto Spotorno, economista y director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, trazó un diagnóstico crítico sobre la evolución del dólar, las reservas y la capacidad de acción del Gobierno. El economista sostuvo que la estabilidad cambiaria, en un contexto de suba sostenida de precios, no es sostenible en el tiempo.
“Todas las bajas del dólar con alta inflación en algún momento se corrigen”, afirmó el analista al evaluar el comportamiento reciente del tipo de cambio, y explicó que en la Argentina la dinámica cambiaria responde a una lógica particular. “El dólar sube por escalones y los precios suben de forma continua”,explicó.
Según detalló, mientras la inflación se ubique en torno al 2% o 3% mensual y el dólar permanezca sin grandes variaciones, se genera una presión que tarde o temprano se libera. “No soy pro devaluador pero si la inflación va a 2%-3% mensual y el dólar está estable, a medida que pasan los meses, tarde o temprano se corrige”, sostuvo, según informó Infobae.
Para el economista, la magnitud de esa corrección estará atada al nivel de confianza que logre construir el Gobierno. “Si la economía genera confianza y entran dólares, la corrección será menor. Si la economía genera desconfianza, la corrección será mayor”, enfatizó.