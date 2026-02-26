El dólar oficial encadenó su tercera suba consecutiva

"La baja en las tasas en pesos, ante el repunte de las Lecap por la decisión de no incluir instrumentos de tasas fija en el menú de la licitación, revierte la dinámica descendente del dólar mayorista y así es que va regresando rápidamente a los $1.390. Ocurre que los operadores interpretan dichas señales como una decisión monetaria de reducir las tasas, a fin de aliviar el costo financiero de los agentes económicos, y apuntando a ayudar a la inflación y la actividad", agregó Gustavo Ber.