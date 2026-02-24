Cómo mejorar la memoria: cuatro hábitos recomendados por una experta de Harvard

La experta de Harverd recomienda crear una imagen mental de lo que se quiere recordar. Esto fortalece las conexiones neuronales y facilita la formación de recuerdos sólidos. Es útil escribir recordatorios en mayúsculas o resaltarlos para grabarlos en la mente. “Cuando creas una imagen mental de lo que estás tratando de recordar, le agregas más conexiones neuronales”, explicó Genova.