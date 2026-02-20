Lo que debes hacer para mejorar la memoria a partir de los 50 años, según Harvard

La Universidad de Harvard brindó una serie de recomendaciones para mejorar la memoria en los adultos mayores, un aspecto crucial ya que la salud cognitiva puede deteriorarse con el paso del tiempo y el ritmo de vida. La neurocientífica Lisa Genova, autora del best seller del New York Times "Remember: La ciencia de la memoria y el arte de olvidar", enumeró varios ejercicios y consejos que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de la memoria.