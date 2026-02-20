Secciones
Lo que debes hacer para mejorar la memoria a partir de los 50 años, según Harvard

La prestigiosa universidad brindó una serie de consejos para mejorar la salud cognitiva en los adultos mayores.

Hace 4 Hs

La Universidad de Harvard brindó una serie de recomendaciones para mejorar la memoria en los adultos mayores, un aspecto crucial ya que la salud cognitiva puede deteriorarse con el paso del tiempo y el ritmo de vida. La neurocientífica Lisa Genova, autora del best seller del New York Times "Remember: La ciencia de la memoria y el arte de olvidar", enumeró varios ejercicios y consejos que pueden ayudar a mejorar el funcionamiento de la memoria.

Recomendaciones de Harvard para mejorar la memoria después de los 50 años

Personalizar el recuerdo

Un método eficaz para mejorar la memoria es personalizar los recuerdos. Es más fácil recordar algo que esté relacionado con uno mismo que con otra persona. Por eso, es importante vincular esos recuerdos con la vida personal. Esta personalización hace que los recuerdos sean más significativos y, por lo tanto, más fáciles de recordar.

Utilizar la imaginación

La imaginación juega un papel fundamental en la retención de recuerdos. Genova sugiere utilizar imágenes creativas para hacer que un recuerdo sea inolvidable. “Vaya más allá de lo obvio y agregue elementos extraños, sorprendentes, vívidos, divertidos, físicamente imposibles e interactivos a lo que está intentando recordar, y se mantendrá”, explica. Este ejercicio mental fortalece la memoria al hacerla más robusta y duradera.

Visualizar

Visualizar lo que se desea recordar también es una técnica recomendada. Crear una imagen mental clara y detallada del objeto o evento ayuda a profundizar las asociaciones y a hacer la formación de esa memoria más sólida. Genova señala que al crear estas imágenes mentales, se mejora la capacidad de recordar mejor más tarde.

Anotar en un papel

Exteriorizar la memoria escribiendo las cosas es otra estrategia útil para evitar olvidos. Anotar en un papel permite liberar la mente de la carga de recordar múltiples cosas, y además, refuerza la memoria al procesar la información de una manera diferente.

Utilizar señales de recuperación

Las señales de recuperación son detalles específicos que ayudan a recordar eventos o información. Olores, colores, emociones y otros detalles distintivos pueden actuar como desencadenantes que faciliten la recuperación de la memoria. Identificar y utilizar estas señales en situaciones cotidianas puede ser muy efectivo para mejorar la retención y el recuerdo de información.

La importancia de ejercitar la memoria

Lapsus de olvidos, falta de concentración y problemas para recordar determinados eventos son indicativos de una falta de ejercitación de la memoria. Revertir esta situación es esencial para mantener una buena salud cognitiva. Incorporar estas estrategias recomendadas por Harvard puede ayudar a fortalecer la memoria y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

