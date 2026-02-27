Cómo saber si tenés "CA": la nueva habilidad que definiría a las personas exitosas

Este perfil se define por la excelencia y el rigor. Si eres de los que mantienen hábitos inamovibles, valoras los vínculos de toda la vida y solo tomas riesgos si hay un plan de contingencia, probablemente seas un "neurocirujano". Tu gran fortaleza es la firmeza: cuando te comprometes, no hay marcha atrás. Eres el ancla de estabilidad para tu equipo o familia. Sin embargo, el desafío aquí es el perfeccionismo, que puede mutar en miedo al fracaso y escepticismo ante lo nuevo. El antídoto para este perfil es aprender a aceptar la incomodidad y forzar decisiones un poco más rápido de lo habitual para romper la parálisis.