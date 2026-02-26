Secciones
SociedadTecnología

“Aprender es la forma más humana de seguir siendo relevantes”: un debate sobre IA y educación en Tucumán

En una charla organizada por la Universidad de San Andrés y la Fundación del Tucumán, Melina Masnatta puso foco en el cerebro como capital y en la capacidad de aprender a aprender en tiempos sintéticos.

EXPERTA EN TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN. Melina Masnatta durante su exposición sobre aprendizaje, trabajo e inteligencia artificial ante un auditorio colmado. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL EXPERTA EN TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN. Melina Masnatta durante su exposición sobre aprendizaje, trabajo e inteligencia artificial ante un auditorio colmado. / LA GACETA, OSVALDO RIPOLL
Victoria Reinoso
Por Victoria Reinoso Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués

Aprender idiomas gratis en internet: dónde estudiar inglés, francés, italiano y portugués

Los videojuegos crecen en la universidad pública con una diplomatura en Esports

Los videojuegos crecen en la universidad pública con una diplomatura en Esports

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Cuándo empiezan las clases en la UNT: fechas, reinscripciones y receso invernal

Astra AI, el tutor virtual que promete mejorar notas y organizar el estudio

Astra AI, el tutor virtual que promete mejorar notas y organizar el estudio

No vamos a dejarlos entrar: la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

"No vamos a dejarlos entrar": la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

Lo más popular
Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano
1

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”
2

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos
3

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Don Chatarrín, Don Gomita y Lengua Floja: los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial
4

"Don Chatarrín", "Don Gomita" y "Lengua Floja": los ácidos apodos de Milei para atacar a la cúpula empresarial

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada
5

Caso Érika Álvarez: detuvieron a dos nuevos sospechosos en operativos realizados esta madrugada

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”
6

Caso Érika: “Gordillo perdió la oportunidad de colaborar con la investigación”

Más Noticias
La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

La hija de Paulina Lebbos rompe el silencio: “El caso me ha hecho ver la crueldad hacia las mujeres y lo atroz que puede ser el mundo”

Ke Personajes conquistó Chile: doble galardón en una noche histórica en Viña del Mar

Ke Personajes conquistó Chile: doble galardón en una noche histórica en Viña del Mar

Comenzó el primer Mercurio retrógrado del año: ¿cuáles son los signos más afectados?

Comenzó el primer Mercurio retrógrado del año: ¿cuáles son los signos más afectados?

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

El cielo se mantendrá nublado y se anuncian lluvias a partir de la tarde en Tucumán

El cielo se mantendrá nublado y se anuncian lluvias a partir de la tarde en Tucumán

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

Milei invitó a Jaldo y a otros nueve gobernadores a Nueva York: la respuesta del mandatario tucumano

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

La tarjeta SUBE lanzó una app para ver los recorridos

Un queso de Tafí del Valle, el mejor del país por cuatro años seguidos

Un queso de Tafí del Valle, el mejor del país por cuatro años seguidos

Comentarios