Secciones
SociedadSalud

Síndrome del “cerebro de pochoclo”: qué es, cuáles son los síntomas y cómo saber si lo tenés

Se trata de una condición que tienen muchas personas de todas las edades.

El síndrome cerebro de pochoclo afecta a personas de todas las edades El síndrome "cerebro de pochoclo" afecta a personas de todas las edades La Vanguardia
Hace 2 Hs

Si los primero que haces al despertar es agarrar tu celular y comenzar a "scrollear" en tus redes sociales o apps, y al terminar el día, vas a la cama también con tu teléfono y haces lo mismo, probablemente estés experimentando o muy cerca de llegar al denominado “cerebro de pochoclo”.

El término cerebro de pochoclo o popcorn brain fue acuñado en 2011 por el psicólogo David Levy, investigador de la Universidad de Washington para definir aquellas situaciones en las que la mente de una persona está tan enganchada a las multitareas en línea que las que ocurren fuera de internet, mucho más lentas, no le despiertan ningún interés.

¿Por qué se eligió el término "pochoclo"?

El término es porque, inmerso en la cantidad de posibilidades de entretenimiento que ofrece Internet, muy especialmente a través del celular, el cerebro no deja de saltar de una a otra tarea, de prestar atención a una información para, rápidamente y aunque no le dé tiempo a procesarla, pasar a la siguiente, de ir de una a otra página como cuando los granos de maíz se convierten en pochoclos al explotar y saltar uno tras otro en una cadena sin fin.

¿Cómo saber si tenés "cerebro de pochoclo"?

Si bien no se trata de una condición médica como tal, este síndrome da cuenta de un patrón de comportamiento nocivo para las personas.

Los síntomas del "cerebro de pochoclo" son:

- Capacidad de atención reducida

-  Dificultad para concentrarse en tareas durante períodos prolongados.

-  Una necesidad constante de estimulación.

- Inquietud cuando no se interactúa con los medios digitales.

- Desafíos para gestionar el tiempo de forma eficaz debido a las frecuentes distracciones

Algunas aplicaciones populares -como TikTok o Instagram- están diseñadas para fomentar ese comportamiento con “programas de recompensa variables (mismo mecanismo de los juegos de azar), microdosis de dopamina y diseños intencionalmente adictivos”.

De hecho, un estudio publicado en la revista académica Nature Communications en 2019, reveló que los períodos de atención colectiva de las personas son cada vez más cortos debido al rápido consumo de las redes sociales.

¿Cómo superar el síndrome de "cerebro de pochoclo"?

Poder parar, dejar atrás nuestra dependencia de las redes sociales y que nuestro cerebro deje de saltar, además de remediable, es totalmente reversible y los siguientes consejos pueden ser de gran utilidad:

- Limitar nuestro tiempo en las redes: cuán bien les vaya a nuestros amigos interesa, pero más importa la salud de nuestro cerebro. Así que debemos marcarnos un horario fijo y estricto para navegar por las redes sociales y apagar las notificaciones.

- Seguir una rutina: establecer un horario para navegar por internet y uno para el resto de nuestras tareas. Eso nos ayudará a organizarnos y a evitar la tentación de recurrir al teléfono.

- Priorizar nuestras tareas: centrarnos en las cosas importantes como, por ejemplo, preparar la cena para la pareja o los hijos.

 - Practicar la meditación: si nos cuesta concentrarnos, la práctica de técnicas de mindfulness ayudará a nuestro cerebro a reasentarse. Por ejemplo, durante las pausas que debemos hacer en nuestra rutina para refrescar la mente y no sentirnos agobiados.

- Dejar el celular un ratito: las redes sociales pueden ser una buena fuente de información y alegría, pero las aplicaciones están diseñadas para mantenernos haciendo scroll y publicar cosas continuamente, lo que podría afectar a nuestro cerebro. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Es solo la edad o hay algo más? Los tipos de olvidos que podrían indicar un problema real

¿Es solo la edad o hay algo más? Los tipos de olvidos que podrían indicar un problema real

Despertarse varias veces durante la noche: qué le pasa al cuerpo y por qué ocurr

Despertarse varias veces durante la noche: qué le pasa al cuerpo y por qué ocurr

Esta es la infusión que puede ayudarte a mantener el cerebro joven si la tomás todos los días, según un estudio científico

Esta es la infusión que puede ayudarte a mantener el cerebro joven si la tomás todos los días, según un estudio científico

Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
3

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
4

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?
5

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

Una explosión de sabor: el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Comentarios