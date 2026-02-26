“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

En su respuesta, la AFA afirmó que no aceptará la medida y sostuvo que la veeduría se basa en hechos falsos o tergiversados. En el comunicado, la entidad remarcó que los balances correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma y que se encuentran en proceso administrativo. También explicó que el balance 2025 no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2024, la sede legal está inscripta en territorio bonaerense por resolución de la autoridad provincial competente.