“Chiqui” Tapia rechazó la designación de veedores de la IGJ con un fuerte comunicado y busca frenar la medida contra la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de un comunicado firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó la veeduría impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ) y adelantó que presentará acciones judiciales para frenar la medida. La conducción de la entidad sostuvo que se trata de una decisión ilegítima y cuestionó los fundamentos del organismo de control.
El pronunciamiento se difundió luego de que la IGJ solicitara la designación de veedores con el objetivo de acceder a información contable y financiera de la institución. El organismo justificó su pedido en la necesidad de verificar documentación vinculada a balances, al destino de fondos millonarios y a la validez del cambio de domicilio legal hacia la provincia de Buenos Aires.
En su respuesta, la AFA afirmó que no aceptará la medida y sostuvo que la veeduría se basa en hechos falsos o tergiversados. En el comunicado, la entidad remarcó que los balances correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma y que se encuentran en proceso administrativo. También explicó que el balance 2025 no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2024, la sede legal está inscripta en territorio bonaerense por resolución de la autoridad provincial competente.
La conducción encabezada por Tapia también defendió la legalidad del cambio de domicilio a Pilar, cuestionado por el organismo nacional. Según el texto difundido, esa inscripción fue aprobada por la autoridad provincial y constituye un acto administrativo vigente.
En el mismo documento, la AFA consideró que la decisión de la IGJ responde a una finalidad política y no a un procedimiento técnico de control. La entidad sostuvo que la medida busca avanzar sobre su funcionamiento institucional y vinculó esa situación con el debate sobre el modelo de organización de los clubes.
Además, el comunicado confirmó que la AFA recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, en caso de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de que se revise la resolución. En ese marco, la conducción citó un antecedente judicial en el que la Justicia anuló una intervención dispuesta por la IGJ sobre otra institución, al considerar que no se habían respetado las garantías correspondientes.
La resolución que dio origen al conflicto fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, quien sostuvo que la veeduría es una medida destinada a relevar información y no implica una sanción directa. El objetivo del organismo es verificar documentación financiera y contable que, según su planteo, aún no fue presentada en detalle.
En su mensaje, la AFA insistió en que defenderá su autonomía institucional y afirmó que utilizará las herramientas judiciales disponibles para cuestionar la decisión. El documento concluye con la firma de Tapia, quien ratificó la postura de la entidad frente al avance del organismo de control.