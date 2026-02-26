Secciones
La Justicia aplazó la declaración de Pablo Toviggino en la causa por presunta evasión en la AFA

El dirigente debía declarar el 6 de marzo, pero el trámite se reprogramó por un cambio en su defensa. La investigación supera los $19.300 millones y también alcanza al presidente Claudio Tapia y a otros directivos.

La causa judicial que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. El juez federal Diego Amarante resolvió postergar la declaración indagatoria del tesorero de la AFA, Pablo Ariel Toviggino, que estaba prevista para el viernes 6 de marzo, y la reprogramó para el miércoles 11. La decisión respondió al cambio de defensa del dirigente: su nuevo abogado, Marcelo Rochetti, solicitó tiempo para analizar el expediente y el magistrado consideró razonable el pedido. 

La reprogramación no es un detalle menor en un contexto de alta tensión institucional. La AFA había anunciado la suspensión de la actividad futbolística entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo como medida de protesta ante la citación a indagatoria de su presidente, Claudio Tapia, convocado a declarar el 5 de marzo. Ahora resta saber si, tras el corrimiento de la audiencia de Toviggino, los clubes impulsarán nuevas acciones en los días siguientes. 

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusa a la AFA y a varios miembros de su comisión directiva de presunta evasión fiscal. Según el organismo, la entidad habría retenido aportes previsionales e impuestos durante 2024 y 2025 sin ingresarlos en tiempo y forma al fisco. El monto bajo análisis supera los $19.300 millones.

Desde la AFA sostienen que los pagos no se realizaron porque estaban suspendidas las ejecuciones contra organizaciones sin fines de lucro y que, una vez conocida la denuncia, la deuda fue cancelada. ARCA, en cambio, afirma que al momento de los vencimientos no se habían efectuado los depósitos y encuadra la situación como una posible apropiación indebida de tributos, ya que la institución actuaba como agente de retención.

Además de Toviggino y Tapia, la causa alcanza a la propia AFA y a los directivos Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez. En paralelo, la entidad enfrenta otras investigaciones vinculadas a presunto lavado de dinero y administración fraudulenta, lo que profundiza el escenario de incertidumbre en el fútbol argentino. 

