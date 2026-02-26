La Justicia aplazó la declaración de Pablo Toviggino en la causa por presunta evasión en la AFA

Desde la AFA sostienen que los pagos no se realizaron porque estaban suspendidas las ejecuciones contra organizaciones sin fines de lucro y que, una vez conocida la denuncia, la deuda fue cancelada. ARCA, en cambio, afirma que al momento de los vencimientos no se habían efectuado los depósitos y encuadra la situación como una posible apropiación indebida de tributos, ya que la institución actuaba como agente de retención.