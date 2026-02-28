Escándalo en la AFA: sospechan que “Chiqui” Tapia quiso alterar una autorización para salir del país

El presidente de la AFA deberá presentarse el próximo jueves a declaración indagatoria en una causa que investiga la presunta apropiación indebida de aproximadamente 19 mil millones de pesos en impuestos y aportes retenidos entre marzo de 2024 y septiembre del año pasado. En el expediente también fueron citados el tesorero Pablo Toviggino, el director general Gustavo Lorenzo y los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco, además de la propia AFA como entidad. La defensa solicitó la nulidad de la indagatoria al sostener que no existió delito, planteo que fue rechazado y ahora será analizado por la Cámara en lo Penal Económico.