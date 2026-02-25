Cambio inesperado en la agenda de San Martín: se modificó el horario del duelo contra Deportivo Maipú

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informaron que el partido que San Martín disputará este domingo frente a Deportivo Maipú, en La Ciudadela y correspondiente a la tercera fecha de la Primera Nacional, fue adelantado y finalmente comenzará a las 17.30.
En un principio, el encuentro estaba programado para las 20.30, pero la casa madre del fútbol argentino decidió modificar la grilla horaria y reprogramar el duelo para la tarde, lo que implicará un cambio en la planificación tanto del equipo de Andrés Yllana como de los hinchas.
El compromiso marcará una nueva presentación del “Santo” ante su gente en La Ciudadela, en un estadio que volvió a mostrar un gran marco de público en el arranque de la temporada contra Patronato y que espera repetir el acompañamiento.
No habría actividad el próximo fin de semana
El partido contará con transmisión en vivo a través de AFA Play, plataforma oficial encargada de televisar los encuentros de la categoría. Además, la cuarta fecha en la que el "Santo" será visitante de Temperley, permanece suspendida debido al parate general del fútbol argentino anunciado por la AFA.