LinkedIn cambió su algoritmo por completo: cuáles son las claves para encontrar trabajo en 2026

Un informe de un especialista publicado en Forbes señala las claves de esta reforma y cómo lograr visibilidad en este nuevo tiempo.

LinkedIn cambió el esquema mediante el cual distribuye contenido. (Imagen: Forbes Argentina) LinkedIn cambió el esquema mediante el cual distribuye contenido. (Imagen: Forbes Argentina)
Hace 1 Hs

Muchas publicaciones pueden estar pasando inadvertidas tras la evolución en la manera en que LinkedIn distribuye contenido. Lograr visibilidad y recibir ofertas de trabajo en este nuevo contexto puede resultar desconcertante, pero especialistas en la materia aportaron enseñanzas valiosas sobre el comportamiento actual de este gigante clave en la oferta y la contratación laboral del mundo moderno.

En un informe de Forbes Argentina, Chris Donnelly, dueño de The Creator Accelerator y codueño de SayWhat —una empresa que analiza millones de posteos cada semana— compartió datos para ayudar a conseguir “leads” en la plataforma.

Las claves de los cambios de LinkedIn y cómo usarlo a tu favor

Tu perfil, la mejor carta de presentación

La actualización más reciente, denominada 360 Brew, introdujo un cambio de paradigma: ahora el sistema no solo lee lo que escribís, sino quién sos. Según Donnelly, LinkedIn analiza tu titular, la sección "Acerca de" y tu experiencia laboral para determinar si tenés la autoridad suficiente para hablar de ciertos temas.

Si un profesional de la salud publica sobre criptomonedas, por ejemplo, la firma detecta esa inconsistencia y limita el alcance del artículo. El mecanismo "castiga" la falta de nicho. Por eso, la recomendación de los expertos es clara: configurá tu biografía para que refleje un puesto y un sector específico. Si el algoritmo recibe las señales adecuadas, mostrará tu contenido con mayor precisión a los contactos que realmente pueden estar interesados en tu cuenta.

El fin de los "Likes"

Si pensabas que acumular "me gusta" era la clave del éxito, las reglas de 2026 dicen lo contrario. Hoy, el factor más determinante para que una entrada se vuelva viral o perdure en el tiempo es el botón de "guardar". Para la red, que un internauta conserve un post es la señal máxima de valor y utilidad.

Para aprovechar este giro, la narrativa debe trascender el simple scroll momentáneo. Las listas de verificación, guías prácticas y marcos de referencia son los formatos que mejor funcionan, ya que invitan al lector a preservar la información para consultarla más tarde. Una pieza guardada puede seguir apareciendo en el feed de noticias incluso varias semanas después de haber sido difundida.

Ni horarios dorados ni hashtags

Donnelly es tajante respecto a viejas tácticas que hoy resultan obsoletas. La idea de una "hora dorada" para compartir ha perdido relevancia frente a la consistencia. Más que el reloj, lo que importa es la previsibilidad: postear en días y horarios constantes educa a tu audiencia para que espere tu material, lo que genera interacciones orgánicas que el sistema premia.

Por otro lado, los hashtags y la técnica de "esconder" links en el primer comentario pasaron a la historia, según el especialista:

- Hashtags: ya no clasifican el contenido. Ahora, LinkedIn utiliza gráficos de interés para analizar el texto natural de tu redacción.

- Links externos: ya no es necesario ocultarlos. Podés incluirlos directamente en el cuerpo del post sin temor a ser penalizado, priorizando siempre la experiencia de navegación.

Formatos que ayudan y que hunden

En cuanto a la estética visual, los carruseles siguen siendo efectivos, pero con una condición: la brevedad. El código actual penaliza las bajas tasas de finalización, por lo que se recomienda no superar las diez diapositivas.

Respecto a las encuestas, aunque ofrecen un gran alcance inicial, el diagnóstico de los expertos es severo: son "terribles" para la conversión y el crecimiento real de seguidores. En este escenario vigente, la clave del éxito no está en los trucos técnicos, sino en la adaptación rápida a un sistema que prioriza la autoridad genuina y el valor perdurable.

