LinkedIn cambió su algoritmo por completo: cuáles son las claves para encontrar trabajo en 2026

Si un profesional de la salud publica sobre criptomonedas, por ejemplo, la firma detecta esa inconsistencia y limita el alcance del artículo. El mecanismo "castiga" la falta de nicho. Por eso, la recomendación de los expertos es clara: configurá tu biografía para que refleje un puesto y un sector específico. Si el algoritmo recibe las señales adecuadas, mostrará tu contenido con mayor precisión a los contactos que realmente pueden estar interesados en tu cuenta.