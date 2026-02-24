Gran Hermano: quién es Brian Sarmiento, el futbolista creador del "Tamo activo"

El vínculo de la institución del Bajo Núñez con el reality no termina ahí, ya que la coincidencia marcó la gala de este lunes. Catalina Tcherkaski, otra de las jugadoras que se sumó a la competencia, guarda una relación directa con el club al ser la hermana de Francisco Tcherkaski, actual futbolista del plantel profesional de Defensores. Esta conexión doble posiciona al equipo porteño como un protagonista inesperado dentro de la convivencia y las charlas de fútbol en la casa.