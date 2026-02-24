Gran Hermano: quién es Brian Sarmiento, el futbolista creador del "Tamo activo"

Gran Hermano Generación Dorada 2026 trajo sorpresas inmediatas tras el ingreso de Andrea del Boca. Este lunes, el fútbol también ganó protagonismo en la casa más famosa del país con la llegada de un nombre que sacudió las redes sociales: Brian Sarmiento.
El exfutbolista, quien se retiró profesionalmente en 2023 luego de su paso por San Miguel, causó impacto al presentarse como uno de los jugadores clave para esta edición especial que celebra los 25 años del reality en Argentina. El deportista conquistó al público mediante sus coreografías, y a través de su personalidad histriónica y su popular frase que llegó a convertirse en canción: "Tamo' activo'".
¿Quién es Brian Sarmiento, participante de Gran Hermano Generación Dorada 2026?
El rosarino de 35 años, nacido el 22 de abril de 1990 y confeso fanático de Newell's, forjó su camino en el fútbol desde las inferiores de Racing. Tras debutar en la academia, el deportista recorrió diversos clubes del país antes de cerrar su etapa profesional. Una vez alejado de las canchas, el mediático jugador inició una faceta artística como cantante y participó en el certamen de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño, donde explotó su perfil histriónico frente a las cámaras.
En el último tiempo, el exjugador mantuvo un perfil más bajo, aunque regresó a la pantalla chica para reencontrarse con su pasión desde un nuevo rol. Su labor como panelista en distintos programas deportivos le permitió conectar nuevamente con el público a través del análisis del juego. Ahora, con su ingreso a la casa, el deportista busca trasladar ese carisma que lo caracteriza a la convivencia diaria del reality.
Otro futbolista en Gran Hermano
La edición Generación Dorada cuenta con una fuerte presencia futbolística más allá del carisma de Brian Sarmiento. Antes del ingreso del rosarino, la casa recibió a Tomás Riera, juvenil de las inferiores de Defensores de Belgrano, quien reafirmó su amor por el deporte en su video de presentación. El joven, que apareció luciendo la camiseta del "Dragón", dejó clara su meta para el futuro al declarar: “Soy Tomy Riera. Soy futbolista, es mi pasión. Cuando salga me gustaría volver a jugar, obviamente”.
El vínculo de la institución del Bajo Núñez con el reality no termina ahí, ya que la coincidencia marcó la gala de este lunes. Catalina Tcherkaski, otra de las jugadoras que se sumó a la competencia, guarda una relación directa con el club al ser la hermana de Francisco Tcherkaski, actual futbolista del plantel profesional de Defensores. Esta conexión doble posiciona al equipo porteño como un protagonista inesperado dentro de la convivencia y las charlas de fútbol en la casa.