Federalismo y Libertad realizará su cena anual con Horacio Marín, CEO de YPF, como orador principal

En esa línea, explicó que este año la fundación optó por una figura asociada al desarrollo y la gestión. “Queríamos alguien que nos hable de futuro, de crecimiento, que sea inspirador para CEOs, empresarios y emprendedores. Horacio Marín nos parecía la figura ideal porque ha reconstruido una empresa y la ha reposicionado como una de las más importantes de la Argentina”, afirmó.