Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Federalismo y Libertad realizará su cena anual con Horacio Marín, CEO de YPF, como orador principal

José Guillermo Godoy, presidente de la Fundación, anticipa la realización del evento sociopolítico y empresarial más relevante del norte argentino.

Hace 3 Hs

La Fundación Federalismo y Libertad llevará a cabo este viernes su tradicional cena anual en Tucumán, un evento que volverá a reunir a referentes del arco político, empresarial, judicial y académico. En esta edición, el disertante principal será Horacio Marín, CEO de YPF, una de las figuras más destacadas del management argentino actual.

Así lo confirmó a LAGACETACentral José Guillermo Godoy, presidente de la fundación, quien explicó que la elección del invitado responde a un cambio deliberado de enfoque. “Este año decidimos pensar más en el futuro, darle un perfil más empresarial y salir un poco de la coyuntura política”, señaló.

Según Godoy, la selección de los expositores de la cena anual siempre está ligada al contexto del país. “En 2023, con el cambio de gobierno y una inflación muy alta, el desafío era la estabilidad macroeconómica y el respeto por las instituciones. Por eso invitamos al presidente del Banco Central de Perú, que hace casi dos décadas ocupa el cargo y logró estabilidad más allá de los cambios políticos”, recordó.

En esa línea, explicó que este año la fundación optó por una figura asociada al desarrollo y la gestión. “Queríamos alguien que nos hable de futuro, de crecimiento, que sea inspirador para CEOs, empresarios y emprendedores. Horacio Marín nos parecía la figura ideal porque ha reconstruido una empresa y la ha reposicionado como una de las más importantes de la Argentina”, afirmó.

Energía, desarrollo y mirada federal

Godoy destacó además la relevancia estratégica de YPF para el norte argentino y, en particular, para Tucumán. “El 4% de la energía que se produce a nivel nacional sale de la planta de El Bracho, que es de YPF. Además, la empresa adquirió Refinor, lo que refuerza el eje andino de energía y minería, un área en la que venimos trabajando desde la fundación”, señaló.

El titular de Federalismo y Libertad remarcó que el mensaje de Marín excede lo simbólico. “No es solo un mensaje político, es un mensaje sobre cómo gestionar compañías y equipos. Es momento de dejar de pensar únicamente en lo electoral y empezar a pensar en el desarrollo”, sostuvo.

Un espacio de diálogo y encuentro

La cena anual de Federalismo y Libertad se consolidó en los últimos años como un espacio de encuentro transversal. “Es un puente entre actores del sistema político, el poder judicial, empresarios, periodistas y referentes sociales. La idea es enriquecer la esfera pública de Tucumán y fomentar el diálogo institucional”, explicó Godoy.

El evento también cumple una función clave para el sostenimiento de la fundación. “Es una instancia de recaudación que nos permite financiar nuestros programas durante el año, como el programa de liderazgo Voces Emergentes, que acabamos de cerrar en San Javier y que se sostiene con becas”, detalló.

Participación y transmisión

La participación en la cena es con cupos limitados y requiere inscripción previa. Los interesados pueden comunicarse a través del sitio web federalismoylibertad.org, escribir al correo eventos@federalismoylibertad.org o contactarse por redes sociales. “Es necesario completar un formulario y luego confirmamos la asistencia”, aclaró Godoy.

El evento se realizará este viernes a las 19.30 en el Hotel Sheraton Tucumán y será transmitido en vivo por los canales oficiales de la fundación.

Premio Alberdi: próximas distinciones

En cuanto al Premio Alberdi, Godoy adelantó que no se entregará en esta edición, pero confirmó las distinciones del próximo año. “Ya están aceptadas dos asignaciones: una a Marcos Galperin, que se entregará en marzo en Buenos Aires, y otra al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien vendrá a Tucumán el año próximo para recibir el premio”, informó.

“Creemos que son figuras que representan una mirada moderna sobre liderazgo, desarrollo y gestión pública”, concluyó.

Temas TucumánFundación Federalismo y Libertad
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura
1

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán
2

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos
3

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia
4

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán
5

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero
6

Pablo Toviggino y el poder detrás de las finales del fútbol argentino en Santiago del Estero

Más Noticias
Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Jaldo sugirió que la reforma electoral quedará postergada y no se tratará este año en Tucumán

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

Uno de los genios de la inteligencia artificial reveló qué profesión no conviene estudiar en 2026.

El look más osado: La Reini se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

El look más osado: "La Reini" se robó todas las miradas en los Martín Fierro de Streaming

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Qué se sabe del ataque en Bondi Beach, la playa más famosa de Australia

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

Hay alerta meteorológica en nueve provincias por tormentas y vientos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

José Antonio Kast, presidente electo de Chile: le ganó el balotaje a Jeannette Jara con casi el 60% de los votos

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Luego del granizo de ayer, se viene el descenso de temperatura

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Se desdibuja la posibilidad de una reforma electoral en Tucumán

Comentarios