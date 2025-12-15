Federalismo y Libertad realizará su cena anual con Horacio Marín, CEO de YPF, como orador principal

La Fundación Federalismo y Libertad llevará a cabo este viernes su tradicional cena anual en Tucumán, un evento que volverá a reunir a referentes del arco político, empresarial, judicial y académico. En esta edición, el disertante principal será Horacio Marín, CEO de YPF, una de las figuras más destacadas del management argentino actual.
Así lo confirmó a LAGACETACentral José Guillermo Godoy, presidente de la fundación, quien explicó que la elección del invitado responde a un cambio deliberado de enfoque. “Este año decidimos pensar más en el futuro, darle un perfil más empresarial y salir un poco de la coyuntura política”, señaló.
Según Godoy, la selección de los expositores de la cena anual siempre está ligada al contexto del país. “En 2023, con el cambio de gobierno y una inflación muy alta, el desafío era la estabilidad macroeconómica y el respeto por las instituciones. Por eso invitamos al presidente del Banco Central de Perú, que hace casi dos décadas ocupa el cargo y logró estabilidad más allá de los cambios políticos”, recordó.
En esa línea, explicó que este año la fundación optó por una figura asociada al desarrollo y la gestión. “Queríamos alguien que nos hable de futuro, de crecimiento, que sea inspirador para CEOs, empresarios y emprendedores. Horacio Marín nos parecía la figura ideal porque ha reconstruido una empresa y la ha reposicionado como una de las más importantes de la Argentina”, afirmó.
Energía, desarrollo y mirada federal
Godoy destacó además la relevancia estratégica de YPF para el norte argentino y, en particular, para Tucumán. “El 4% de la energía que se produce a nivel nacional sale de la planta de El Bracho, que es de YPF. Además, la empresa adquirió Refinor, lo que refuerza el eje andino de energía y minería, un área en la que venimos trabajando desde la fundación”, señaló.
El titular de Federalismo y Libertad remarcó que el mensaje de Marín excede lo simbólico. “No es solo un mensaje político, es un mensaje sobre cómo gestionar compañías y equipos. Es momento de dejar de pensar únicamente en lo electoral y empezar a pensar en el desarrollo”, sostuvo.
Un espacio de diálogo y encuentro
La cena anual de Federalismo y Libertad se consolidó en los últimos años como un espacio de encuentro transversal. “Es un puente entre actores del sistema político, el poder judicial, empresarios, periodistas y referentes sociales. La idea es enriquecer la esfera pública de Tucumán y fomentar el diálogo institucional”, explicó Godoy.
El evento también cumple una función clave para el sostenimiento de la fundación. “Es una instancia de recaudación que nos permite financiar nuestros programas durante el año, como el programa de liderazgo Voces Emergentes, que acabamos de cerrar en San Javier y que se sostiene con becas”, detalló.
Participación y transmisión
La participación en la cena es con cupos limitados y requiere inscripción previa. Los interesados pueden comunicarse a través del sitio web federalismoylibertad.org, escribir al correo eventos@federalismoylibertad.org o contactarse por redes sociales. “Es necesario completar un formulario y luego confirmamos la asistencia”, aclaró Godoy.
El evento se realizará este viernes a las 19.30 en el Hotel Sheraton Tucumán y será transmitido en vivo por los canales oficiales de la fundación.
Premio Alberdi: próximas distinciones
En cuanto al Premio Alberdi, Godoy adelantó que no se entregará en esta edición, pero confirmó las distinciones del próximo año. “Ya están aceptadas dos asignaciones: una a Marcos Galperin, que se entregará en marzo en Buenos Aires, y otra al presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien vendrá a Tucumán el año próximo para recibir el premio”, informó.
“Creemos que son figuras que representan una mirada moderna sobre liderazgo, desarrollo y gestión pública”, concluyó.