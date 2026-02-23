Secciones
Política

Lisandro Catalán cuestionó el elevado gasto que representa el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

"Tucumán no puede seguir siendo símbolo de despilfarro", expresó el presidente de La Libertad Avanza Tucumán.

DEFINICIÓN. Catalán sostuvo que el ajuste debe empezar por la política.
Hace 24 Min

Tras la publicación de un informe de la Fundación Libertad que ubica al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán entre los tres más caros del país, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, expresó duras críticas al gasto político en la capital provincial.

A través de sus redes sociales, el dirigente liberal cuestionó el costo que representa el cuerpo deliberativo y lo comparó con otras ciudades del país.

“Un concejal tucumano cuesta ocho veces más que un concejal de Mendoza. Además, San Miguel de Tucumán tiene 18 concejales, un número propio de una legislatura, no de un concejo deliberante”, afirmó.

Catalán consideró que la situación expone negativamente a la provincia en el plano nacional. “Es una vergüenza que seamos noticia nacional por el tamaño del gasto político”, sostuvo.

Falencias estructurales

En su mensaje, también vinculó el nivel de erogaciones con las falencias estructurales que atraviesa la ciudad. “Mientras los tucumanos, cada vez que llueve un poco, nos inundamos, cuando baja un poco la temperatura hay que suspender las clases porque en las escuelas no hay vidrios. Los servicios básicos fallan y los barrios quedan abandonados”, señaló.

“El problema es más profundo”, agregó. “La política en Tucumán hace 40 años vive en una realidad paralela”.

Catalán le respondió a Yedlin: "Hicieron de la política un negocio y dejaron un país devastado"

Catalán le respondió a Yedlin: “Hicieron de la política un negocio y dejaron un país devastado”

Finalmente, el referente de La Libertad Avanza remarcó que no existen argumentos válidos para sostener un esquema de alto costo en un contexto de carencias básicas. “No hay justificación posible para que un concejo deliberante cueste cifras millonarias cuando la ciudad no resuelve lo más elemental. Tucumán no puede seguir siendo símbolo de despilfarro. Tiene que ser el ejemplo de que el ajuste empieza por la política”, concluyó.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánMendozaConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánLa Libertad AvanzaLisandro Catalán
