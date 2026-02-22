Tucumán será sede del foro económico del NOA en marzo

El foro económico comienza el 19 de marzo a las 15 y wn un primer momento tendrá mesas panel. Una de estas estará dedicada al sector azucarero, con Sebastián Budeguer, presidente de la Fundación del Tucumán, como uno de los expositores. Para Godoy, esa mesa tiene una intención clara. Al respecto, aseguró que “hay a veces un prejuicio, sobre todo a nivel nacional, de que la industria azucarera está atrasada, que está protegida y demás”. Frente a eso, quiere exponer otra cara de Tucumán: “mostrar que también hay mucha innovación, hay empresarios jóvenes, hay que trabajan en la competitividad, en modernizar sus empresas, en ponerlas en estándares internacionales”.