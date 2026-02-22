Tucumán será sede del foro económico del NOA en marzo

A menos de un mes para el Foro Económico del NOA, José Guillermo Godoy, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad comentó cómo será la actividad más importante en el primer semestre del año.
El historial del evento Fenoa es relevante. Como figuras pasaron Carlos Pagni, expresidentes latinoamericanos como Álvaro Uribe Vélez, ministros en ejercicio y referentes de primer nivel que han pisado su escenario. “El año pasado estuvo Federico Sturzenegger. Antes, Guillermo Francos y el propio gobernador Osvaldo Jaldo”, contó Godoy. La estructura y función del foro, explicó, siempre fue la misma: “la idea es reunir al sector privado de Tucumán para compartir la agenda económica, los interrogantes también del escenario político y de cómo eso afecta a las variables económicas”. Pero sobre todo, lo que se busca es preguntarse cuál es el rol del empresario en ese contexto.
Este año, la figura central será Martín Migoya, CEO de Globant. Según Godoy, Migoya está como un referente empresario, así como lo está haciendo también Marcos Galperin, quienes están acompañando el proceso de la reforma y transformación que impulsa el Gobierno nacional, con todo lo que eso implica en términos de modernización laboral y simplificación regulatoria.
Junto a Migoya estará Patricia Bullrich, quien ha adquirido una dimensión importante desde el punto de vista político, su rol en el Senado, y en las relaciones con los gobernadores. También confirmó su presencia el analista político Jorge Giacobbe y el exministro Lisandro Catalán. La invitación al gobernador Jaldo fue cursada, aunque la confirmación todavía no llegó.
El foro económico comienza el 19 de marzo a las 15 y wn un primer momento tendrá mesas panel. Una de estas estará dedicada al sector azucarero, con Sebastián Budeguer, presidente de la Fundación del Tucumán, como uno de los expositores. Para Godoy, esa mesa tiene una intención clara. Al respecto, aseguró que “hay a veces un prejuicio, sobre todo a nivel nacional, de que la industria azucarera está atrasada, que está protegida y demás”. Frente a eso, quiere exponer otra cara de Tucumán: “mostrar que también hay mucha innovación, hay empresarios jóvenes, hay que trabajan en la competitividad, en modernizar sus empresas, en ponerlas en estándares internacionales”.
El eje conceptual y central del Fenoa 2026 repite y profundiza el del año anterior como “la hora de las provincias”. Godoy continúa: “son las provincias las que tienen que modernizarse, las que tienen que hacer una reforma en el Estado, simplificar la cuestión tributaria”. Por eso también se realizaron invitaciones a otros gobernadores, algunos de los cuales ya dieron señales positivas aunque sin confirmación oficial. Diego Santilli, ministro del Interior, también fue invitado y se mostró interesado.
Las entradas están disponibles en fenoa.org.ar y en la web de Federalismo y Libertad. Para estudiantes que no puedan costear la entrada, la fundación dispone de becas conforme se acerca la fecha. “Siempre fuimos muy generosos con eso”, aclaró Godoy. Las confirmaciones, dijo, seguirán llegando. “Normalmente las tenemos hasta la misma semana del evento. Todavía falta”, concluyó.