¿Qué persigue Trump con un posible ataque a Irán?

“Lo más probable es que la administración Trump busque un conflicto limitado que redefina el equilibrio de poder sin empantanarlo”, escribió Alex Vatanka, del Instituto de Oriente Medio en Washington. Según él, los iraníes cuentan con una campaña militar breve y de alto impacto que paralizaría la infraestructura de misiles balísticos de Irán, debilitaría su poder disuasorio y restablecería el equilibrio de poder tras la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025.