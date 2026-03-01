Secciones
OpiniónColumnas

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal
Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal
Hace 4 Hs

El pasado 28 de enero la Asamblea Nacional de Francia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que pondrá fin al llamado “deber conyugal”. Una noción cuyo origen proviene del derecho canónico medieval, referido al “deber de los cónyuges de prestarse mutuamente los actos per se aptos para la generación de la prole”.

La reforma propone añadir una cláusula al artículo 215 del Código Civil donde conste expresamente que el matrimonio no crea la obligación de tener relaciones sexuales. Eliminando también la interpretación, posible de utilizar en ciertos casos de divorcio, que penaliza la negativa a tener sexo. Los diputados Marie-Charlotte Garin y Paul Christophe -autores del texto- están a la espera del examen por parte del Senado para su promulgación definitiva.

Esta iniciativa fue aclamada como un avance simbólico de gran importancia por las activistas feministas. Vino impulsada por un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, buscando erradicar la violencia intramatrimonial y asegurar el consentimiento libre.

Ambigüedades

Actualmente, el código civil francés define las obligaciones del matrimonio como “fidelidad, ayuda, asistencia y convivencia”. Esta última -vida en común-, a pesar de no haber una mención explícita del “deber conyugal”, puede prestarse a ambigüedades. Las cuales, según los partidarios del nuevo proyecto de ley, resulta fundamental erradicar: “Al permitir que tal derecho o deber persista, estamos dando colectivamente nuestra aprobación a un sistema de dominación y depredación del marido sobre la mujer”, expresó Marie-Charlotte Garin. Y agregó: “El matrimonio no puede ser una burbuja en la que el consentimiento para tener relaciones sexuales tenga un carácter definitivo y para toda la vida”.

Por otra parte, Paul Christophe remarcó que “uno de cada cuatro hombres considera hoy en Francia normal que una mujer tenga una relación sexual por deber y no por deseo”. Y subrayó: “Es nuestro deber recordarles que están equivocados”. Diputados de izquierda intentaron, sin éxito, suprimir la mención de la fidelidad en el artículo que enumera los deberes del matrimonio, por considerar que también puede interpretarse como una obligación del sexo entre cónyuges.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Sharenting en tiempos de deepfake: ¿estamos protegiendo o exponiendo a nuestros hijos?

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles”

Recuerdos fotográficos: 2009. Montaner y un show signado por los apagones

Recuerdos fotográficos: 2009. Montaner y un show signado por los apagones

Recuerdos fotográficos: 1908. Comienza el cine en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1908. Comienza el cine en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 2009. Julio Iglesias toma sol en San Javier y luego canta en Floresta

Recuerdos fotográficos: 2009. Julio Iglesias toma sol en San Javier y luego canta en Floresta

Lo más popular
Boca ajusta piezas para el duelo ante Gimnasia: vuelve Paredes y Cavani será baja
1

Boca ajusta piezas para el duelo ante Gimnasia: vuelve Paredes y Cavani será baja

2

La solución del conflicto de la UNT con YMAD

3

Cartas de lectores: Enfermedades poco frecuentes

4

Cartas de lectores: Comuna de Raco

5

Cartas de lectores: Gobiernos con fiebre

6

Cartas de lectores: El “plus” de los médicos

Más Noticias
Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

Emergencia agropecuaria: cultivos afectados en tres provincias por condiciones climáticas adversas

Emergencia agropecuaria: cultivos afectados en tres provincias por condiciones climáticas adversas

Exportaciones pausadas a causa de los nuevos casos de influenza aviar

Exportaciones pausadas a causa de los nuevos casos de influenza aviar

¿Puede el rey emérito Juan Carlos volver a residir en España?

¿Puede el rey emérito Juan Carlos volver a residir en España?

Cartas de lectores: Albert Szent-Györgyi y la vitamina C

Cartas de lectores: Albert Szent-Györgyi y la vitamina C

Comentarios