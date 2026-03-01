Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Ambigüedades

Actualmente, el código civil francés define las obligaciones del matrimonio como “fidelidad, ayuda, asistencia y convivencia”. Esta última -vida en común-, a pesar de no haber una mención explícita del “deber conyugal”, puede prestarse a ambigüedades. Las cuales, según los partidarios del nuevo proyecto de ley, resulta fundamental erradicar: “Al permitir que tal derecho o deber persista, estamos dando colectivamente nuestra aprobación a un sistema de dominación y depredación del marido sobre la mujer”, expresó Marie-Charlotte Garin. Y agregó: “El matrimonio no puede ser una burbuja en la que el consentimiento para tener relaciones sexuales tenga un carácter definitivo y para toda la vida”.