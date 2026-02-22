Recuerdos fotográficos: 2009. Julio Iglesias toma sol en San Javier y luego canta en Floresta
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Producción periodística
Roberto Delgado
Gustavo Grupalli
Julio Iglesias llegó a Tucumán el martes 26 de febrero de 2009 para dar un show en Floresta, en el marco de su gira “Julio Live”. El cantante, entonces de 64 años, venía de Punta Cana en su aeronave Gulfstream G450 y se aprestaba a seguir su recorrido por Florianópolis. En esos dos días que estuvo le encargó a la agencia de Roberto Pérez Nazar la selección de una bailarina para su show en Florianópolis. Debía ser una chica alta, de 1,75 m al menos. Según Pérez Nazar, hubo tres modelos tucumanas postulantes: Camila Solórzano, Verónica Mancera y Joana Mihjtin.
En la tarde del miércoles, Iglesias tomó sol en una reposera en el club Sol en San Javier, junto a la piscina. La cronista de LA GACETA intentó hablar con él pero se lo impidieron. “Lamentablemente el señor Iglesias prefiere descansar y no hablar con la prensa antes del espectáculo. Es muy estricto en ese sentido”, dijo Jorge Wuscovi, el gerente del hotel. Pero la periodista logró acercarse y el cantante, con una sonrisa de oreja a oreja, bronceado caribe y vestido con jogging azul y zapatillas, se negó cordialmente a la entrevista, despidiendo a la periodista con una broma: “Y tú, ¿cuántos años tienes? ¿14?”. Wuscovi le dijo a la cronista que Julio se iba a ir al spa antes del recital y que había quedado encantado con el paisaje y el dulce de cayote. Así terminó el intento de entrevista. La fotógrafa Inés Quinteros Orio logró algunas imágenes.
A la noche, a las 21.30, se presentó en un estadio Floresta relleno. Abrió el show con “Quijote” y siguió con “Te tengo” y “Nathalie”. Así lo muestra la foto de Analía Jaramillo.
Cuando él hacía juegos de sugerencias con la audiencia una de las fans en las primeras filas levantó un cartel que decía: “No soy Giménez pero sí Susana. ¿Me das un pico?”. La crónica describe que Iglesias entonó algunos tangos y en medio de frases sugerentes describió con humor: “Esto se llama tener sexo vertical”. Actuó durante 80 minutos. Sobre el final presentó a los siete músicos y al coro de tres vocalistas.
Entonces se desató un chaparrón que afectó los equipos de sonido y Julio pidió a viva voz que el problema fuera solucionado. A continuación cerró el recital con “Agua dulce”.
Se fue en el Mercedes Benz que habían alquilado para él, bajo la intensa lluvia de febrero, mientras las fanáticas en la vereda de la avenida Colón, bajo sus paraguas, lo despedían con aplausos.