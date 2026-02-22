Recuerdos fotográficos: 2009. Julio Iglesias toma sol en San Javier y luego canta en Floresta

En la tarde del miércoles, Iglesias tomó sol en una reposera en el club Sol en San Javier, junto a la piscina. La cronista de LA GACETA intentó hablar con él pero se lo impidieron. “Lamentablemente el señor Iglesias prefiere descansar y no hablar con la prensa antes del espectáculo. Es muy estricto en ese sentido”, dijo Jorge Wuscovi, el gerente del hotel. Pero la periodista logró acercarse y el cantante, con una sonrisa de oreja a oreja, bronceado caribe y vestido con jogging azul y zapatillas, se negó cordialmente a la entrevista, despidiendo a la periodista con una broma: “Y tú, ¿cuántos años tienes? ¿14?”. Wuscovi le dijo a la cronista que Julio se iba a ir al spa antes del recital y que había quedado encantado con el paisaje y el dulce de cayote. Así terminó el intento de entrevista. La fotógrafa Inés Quinteros Orio logró algunas imágenes.