Recuerdos fotográficos: 2009. Montaner y un show signado por los apagones
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
El jueves 17 de septiembre de 2009 el cantante argentino- venezolano Ricardo Montaner tuvo que suspender abruptamente el show ante 4.000 fans en el estadio Monumental porque se quemaron los equipos electrógenos que alimentaban de energía el complejo escenario.
Hacía 11 años que Montaner no venía a la provincia y se había preparado un show especial asombró por su despliegue técnico: cinco pantallas gigantes, luces de última generación y una prolija proyección de imágenes, que conquistaron al público, que acompañó las canciones con lágrimas en los ojos y palmas, según la crónica. El recital empezó a las 22 con “Yo canto”. El tema, con claro mensaje pacifista, fue acompañado con videos de entrevistas a otros cantantes latinos, como Juan Luis Guerra, que explicaron las razones por las que se convirtieron en cantantes. Todos ellos dijeron que cantan por Dios y por la paz, como Montaner. Luego el cantante presentó “Las cosas son como son”. Esta vez la canción fue acompañada por las imágenes de los videos que Montaner grabó para Unicef con consignas en contra de la discriminación o el abuso sexual infantil. Estuvo acompañado por una banda integrada por siete músicos y cinco cantantes que hicieron los coros. En todo momento se proyectaron en las pantallas gigantes no sólo las imágenes de los videos de Montaner, sino también las de las fans llorando cada vez que su ídolo les dirigía un mensaje.
Hubo cortes de energía a lo largo de la hora y media del show. “Voy a cantar hasta el último tema, así me lleve toda la noche”, dijo antes del tercer corte de energía. Hacia la mitad de la velada, el artista paró de cantar y le contó al público que sus amigos no le creen cuando él les dice que compone sus propias canciones. Por eso, para demostrarlo, pidió a las mujeres de la platea que se muestren para poder escoger a una musa inspiradora. La afortunada fue una nena, Ana Lucía, de tres años, a la que le cantó una canción improvisada con su nombre.
Después ya no pudo seguir. Cerca de las 23.30, se decidió suspender el show. Los productores dijeron que iban a ver si se reanudaba otro día. Se sugirió que habría otra presentación el 28 de septiembre, pero el 27 Montaner asistió a la mesa de Mirtha Legrand y allí agradeció la calidez del público argentino y relató que su gira proseguiría en Uruguay. De la noche accidentada, el cronista de LA GACETA recogió el testimonio de una fan, Graciela Ordóñez, que dijo: “Es una lástima que se den estas interrupciones porque cortan todo el clima romántico de la velada”.