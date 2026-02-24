Recuerdos fotográficos: 2009. Montaner y un show signado por los apagones

Hacía 11 años que Montaner no venía a la provincia y se había preparado un show especial asombró por su despliegue técnico: cinco pantallas gigantes, luces de última generación y una prolija proyección de imágenes, que conquistaron al público, que acompañó las canciones con lágrimas en los ojos y palmas, según la crónica. El recital empezó a las 22 con “Yo canto”. El tema, con claro mensaje pacifista, fue acompañado con videos de entrevistas a otros cantantes latinos, como Juan Luis Guerra, que explicaron las razones por las que se convirtieron en cantantes. Todos ellos dijeron que cantan por Dios y por la paz, como Montaner. Luego el cantante presentó “Las cosas son como son”. Esta vez la canción fue acompañada por las imágenes de los videos que Montaner grabó para Unicef con consignas en contra de la discriminación o el abuso sexual infantil. Estuvo acompañado por una banda integrada por siete músicos y cinco cantantes que hicieron los coros. En todo momento se proyectaron en las pantallas gigantes no sólo las imágenes de los videos de Montaner, sino también las de las fans llorando cada vez que su ídolo les dirigía un mensaje.