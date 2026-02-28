Secciones
Desde el 1 de marzo, Netflix dejará de funcionar en celulares iPhone y Android: ¿cuáles son?

Esta medida afectará principalmente a equipos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad esenciales.

Hace 1 Hs

Desde el 1 de marzo de 2026, la plataforma de streaming Netflix dejará de ser compatible con diversos modelos de celulares y otros dispositivos que no tengan las versiones recientes del sistema operativo. Esta medida afectará principalmente a equipos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni parches de seguridad esenciales.

Netflix estrenó la temporada ocho de Drive To Survive que tiene como protagonista a Franco Colapinto

Según estableció Netflix, estos requisitos específicos limitan el uso de la app a dispositivos con Android 7.0, iOS 17.0 o versiones posteriores. Aquellos equipos que no alcancen estos estándares quedarán excluidos del servicio de forma automática, imposibilitando el acceso al catálogo incluso si la herramienta ya se encontraba instalada. 

Modelos de celulares que perderán acceso a Netflix

Android: Varios teléfonos lanzados entre 2011 y 2014 dejarán de ser compatibles. Entre ellos figuran modelos de fabricantes como Samsung y LG, incluyendo:

-Galaxy S3

-Galaxy Note 2

-Galaxy Grand Prime

-LG Optimus L5

-LG Optimus L7

-LG G2

Applee: el impacto alcanza a los iPhone desde el modelo X hacia atrás. Estos dispositivos no son compatibles con iOS 17, versión mínima requerida por la aplicación. 

Cómo verificar si un teléfono seguirá siendo compatible

En Android:

Ingresar a “Configuración” o “Ajustes”, luego a “Acerca del teléfono” y finalmente a “Información del software”, donde se muestra la versión del sistema y el nivel de parche de seguridad. Si tu versión es anterior a la indicada, perderás el acceso a la plataforma de streaming.

En Iphone:

Primero se debe ir a “Configuración”, dentro de “General” y la opción “Información”, donde aparece el apartado “Versión de software”. Allí se indicará el modelo de sistema operativo en letras chicas. Este debe ser posterior al indicado para no perder el acceso a Netflix.

