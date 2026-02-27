Netflix estrenó la temporada ocho de "Drive To Survive" que tiene como protagonista a Franco Colapinto

Este segmento abarca a los jóvenes y, en el caso de Doohan, lo muestran yendo con Pierre Gasly a la presentación de la F1 en el O2 Arena de Londres. Allí es cuando se repite la imagen del box de Alpine y el choque del australiano. En el cierre, cuando muestran los avances de la segunda parte, adelantan la salida del piloto saliente y un reto importante de Flavio Briatore a Franco, quien lo mira un tanto aterrado.