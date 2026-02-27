Secciones
Netflix estrenó la temporada ocho de "Drive To Survive" que tiene como protagonista a Franco Colapinto

La octava entrega que aborda el ciclo 2025 de la Fórmula 1 dedica un episodio completo al piloto argentino y su llegada a Alpine.

Franco Colapinto como reserva durante el choque de Jack Doohan en Australia. (Netflix) Franco Colapinto como reserva durante el choque de Jack Doohan en Australia. (Netflix)
Por Luisina Acosta Hace 3 Hs

Netflix se adelantó al inicio del campeonato de la Fórmula 1 con su propia entrega de la producción documental “Drive To Survive”. Mientras la expectativa se hace insoslayable hasta el torneo inaugural del ocho de marzo, los fanáticos pueden adentrarse en el interior del paddock de Alpine, donde se revelan las vicisitudes, logros y emociones que tuvo que atravesar Franco Colapinto en su aventura como piloto titular de la escudería francesa.

La serie de Netflix que te va a dejar con un nudo en la garganta y sin poder apagar la tele

La serie de Netflix que te va a dejar con un nudo en la garganta y sin poder apagar la tele

La octava etapa de la tira ya se estrenó en la plataforma más popular de streaming. En esta nueva edición, la serie aborda los dramas, rivalidades y momentos destacados del ciclo 2025 de Fórmula 1, haciendo foco en los recién llegados a la parrilla de la Máxima, que debutaron a tiempo completo el año pasado y que ocupan el primer episodio de la obra.

El debut de los novatos y el cambio de mando en Alpine

Los seis novatos se presentan en el primer capítulo titulado “Los nuevos chicos de la pista”, mientras que también se aborda la salida de Lewis Hamilton de Mercedes y su llegada a Ferrari. Si bien Colapinto ya no es nuevo, comienzan a involucrarlo porque reemplazará a Jack Doohan, rookie de la firma francesa.

Este segmento abarca a los jóvenes y, en el caso de Doohan, lo muestran yendo con Pierre Gasly a la presentación de la F1 en el O2 Arena de Londres. Allí es cuando se repite la imagen del box de Alpine y el choque del australiano. En el cierre, cuando muestran los avances de la segunda parte, adelantan la salida del piloto saliente y un reto importante de Flavio Briatore a Franco, quien lo mira un tanto aterrado.

La tensión entre Briatore y Colapinto

Colapinto toma el tiempo en pantalla en el segundo envío luego de que a Briatore le preguntan si disfruta echar gente. “Sí, cuando la gente no hace su trabajo”, contesta el asesor estrella de la escudería. Este episodio se centra en el desempeño poco fructífero de Doohan y la expectativa del corredor argentino. “Soy un piloto reserva pero quiero estar manejando de nuevo, por eso vine al equipo”, afirma el pilarense.

“Estaré feliz de tomar el asiento de cualquiera, esa es la realidad”. Antes se produce lo más esperado, la presentación con la pizarra clásica y pronunciando su nombre y el equipo para el que corre. El tramo continúa con enfrentamientos entre Briatore y Franco y dificultades para competir del volante albiceleste.

El resto de capítulos 

El tercer capítulo se centra en McLaren y el duelo interno entre Oscar Piastri y Lando Norris por el título. El cuarto episodio relata las dificultades que afrontó Red Bull, desde el rendimiento del coche hasta la gestión del equipo y la salida de Christian Horner.

La siguiente sección detalla el inicio del calendario de Williams, mientras que la sexta entrega evoca el duelo por el segundo puesto del Campeonato de Constructores entre Classic Ferrari for sale y Mercedes Benz. Finalmente, la penúltima parte relata el Gran Premio de Las Vegas, la ronda decisiva del final del certamen 2025, antes de la secuencia final dedicada a la conclusión del año competitivo en Abu Dhabi.

A menudo criticada por su guion e incluso atacada por el tetracampeón del mundo Max Verstappen en 2021, quien estaba harto de la dramatización de la realidad, Netflix continúa apostando por esta producción que suma nueva audiencia al deporte.

