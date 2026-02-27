Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

La compañía anunció su nueva línea impulsada por las experiencias de Galaxy AI. Esta tecnología será capaz de sumarse al día a día como otro elemento cotidiano, funcionando como un asistente infalible. Como explicó el CEO y presidente de la división Device eXperience (DX) en Samsung Electronics, con esta edición se busca que la IA “se sienta natural y sin esfuerzo, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan centrarse en lo que realmente importa”.