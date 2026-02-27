Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

El Samsung Galaxy S26, el último teléfono de la firma coreana, tuvo su presentación oficial este miércoles y, con ello, sentó los precedentes de una tecnología que busca superar lo ya conocido. Este dispositivo, que incorporará la inteligencia artificial de manera integral e intuitiva, busca revolucionar la manera en que nos desenvolvemos en la vida, facilitando cada una de nuestras tareas cotidianas.
La compañía anunció su nueva línea impulsada por las experiencias de Galaxy AI. Esta tecnología será capaz de sumarse al día a día como otro elemento cotidiano, funcionando como un asistente infalible. Como explicó el CEO y presidente de la división Device eXperience (DX) en Samsung Electronics, con esta edición se busca que la IA “se sienta natural y sin esfuerzo, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan centrarse en lo que realmente importa”.
Las características del nuevo Samsung S26
La gama está compuesta por tres modelos principales: el Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Estos equipos prometen ser los más proactivos y adaptativos hasta la fecha, buscando simplificar las acciones que los usuarios realizan a diario. Su lógica será reducir el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para ejecutar cualquier comando.
Hardware y cámaras de última generación
En toda la serie, el hardware está diseñado para ofrecer un desempeño superior en IA, eficiencia energética y gestión térmica, permitiendo procesar tareas exigentes de manera fluida y constante. En el modelo Ultra, el procesador móvil Snapdragon 8 Elite Generación 5 ofrecería la mejor potencia jamás vista en su categoría. Este chip cuenta con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, para soportar experiencias más rápidas.
Para mantener este nivel de capacidad de respuesta, el smartphone incorpora un sistema de refrigeración por cámara de vapor rediseñada. Este mecanismo utiliza material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los laterales del procesador, lo que permite que el calor se distribuya de manera más eficiente sobre una superficie más amplia para evitar el sobrecalentamiento.
En cuanto al apartado fotográfico, el equipo no se queda atrás. El Galaxy S26 Ultra tendrá una lente gran angular de 200 MP y aperturas más amplias que permiten capturar un 47% más de luz en comparación con el S25 Ultra. De igual modo, contará con herramientas como Photo Assist, que permitirá editar imágenes con solo describir los cambios deseados con palabras.
Los precios del nuevo Samsung S26
Estos dispositivos ya salieron al mercado en los Estados Unidos y los valores dependen de la versión y la unidad de almacenamiento adquirida. De acuerdo con Samsung, estos son los precios que se disponen en las tiendas del país norteamericano:
Galaxy S26:
- Modelo de 256 GB: US$899,99.
- Modelo de 512 GB: US$1099,99.
Galaxy S26+: entre US$1099,99 y US$1299.
Galaxy S26 Ultra: entre US$1299 y US$1799.