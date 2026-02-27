Secciones
SociedadTecnología

Samsung presentó el nuevo S26: cuánto cuesta el celular más avanzado en IA

El teléfono se destacó por incoporar la IA de manera natural y fluida, para establecerse como un infalible en la vida diaria.

Samsung lanzó su línea más avanzada en IA. (Fuente: Engadget) Samsung lanzó su línea más avanzada en IA. (Fuente: Engadget)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

El Samsung Galaxy S26, el último teléfono de la firma coreana, tuvo su presentación oficial este miércoles y, con ello, sentó los precedentes de una tecnología que busca superar lo ya conocido. Este dispositivo, que incorporará la inteligencia artificial de manera integral e intuitiva, busca revolucionar la manera en que nos desenvolvemos en la vida, facilitando cada una de nuestras tareas cotidianas.

El celular más vendido en la historia sigue vigente: cuánto cuesta el Nokia 1100 en 2026

El celular más vendido en la historia sigue vigente: cuánto cuesta el Nokia 1100 en 2026

La compañía anunció su nueva línea impulsada por las experiencias de Galaxy AI. Esta tecnología será capaz de sumarse al día a día como otro elemento cotidiano, funcionando como un asistente infalible. Como explicó el CEO y presidente de la división Device eXperience (DX) en Samsung Electronics, con esta edición se busca que la IA “se sienta natural y sin esfuerzo, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan centrarse en lo que realmente importa”.

Las características del nuevo Samsung S26

La gama está compuesta por tres modelos principales: el Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Estos equipos prometen ser los más proactivos y adaptativos hasta la fecha, buscando simplificar las acciones que los usuarios realizan a diario. Su lógica será reducir el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para ejecutar cualquier comando.

Hardware y cámaras de última generación

En toda la serie, el hardware está diseñado para ofrecer un desempeño superior en IA, eficiencia energética y gestión térmica, permitiendo procesar tareas exigentes de manera fluida y constante. En el modelo Ultra, el procesador móvil Snapdragon 8 Elite Generación 5 ofrecería la mejor potencia jamás vista en su categoría. Este chip cuenta con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU, para soportar experiencias más rápidas.

Para mantener este nivel de capacidad de respuesta, el smartphone incorpora un sistema de refrigeración por cámara de vapor rediseñada. Este mecanismo utiliza material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los laterales del procesador, lo que permite que el calor se distribuya de manera más eficiente sobre una superficie más amplia para evitar el sobrecalentamiento.

En cuanto al apartado fotográfico, el equipo no se queda atrás. El Galaxy S26 Ultra tendrá una lente gran angular de 200 MP y aperturas más amplias que permiten capturar un 47% más de luz en comparación con el S25 Ultra. De igual modo, contará con herramientas como Photo Assist, que permitirá editar imágenes con solo describir los cambios deseados con palabras.

Los precios del nuevo Samsung S26

Estos dispositivos ya salieron al mercado en los Estados Unidos y los valores dependen de la versión y la unidad de almacenamiento adquirida. De acuerdo con Samsung, estos son los precios que se disponen en las tiendas del país norteamericano:

Galaxy S26:

- Modelo de 256 GB: US$899,99.

- Modelo de 512 GB: US$1099,99.

Galaxy S26+: entre US$1099,99 y US$1299.

Galaxy S26 Ultra: entre US$1299 y US$1799.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26: precios, características y cuándo llegaría a la Argentina

Samsung presentó la nueva serie Galaxy S26: precios, características y cuándo llegaría a la Argentina

Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

Pronóstico a corto y largo plazo: ¿hasta cuándo seguirán las lluvias en Tucumán?

Los peligros de ducharse escuchando música: ¿por qué no deberías hacerlo nunca?

Los peligros de ducharse escuchando música: ¿por qué no deberías hacerlo nunca?

Lo más popular
La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
1

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
2

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
3

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa
4

Caso Érika: dos arrestos que complican aún más al “Militar” Sosa

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?
5

Caso Érika: ¿cambiará la situación procesal de Gordillo con las nuevas detenciones?

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Adiós a las cucarachas: el mejor truco casero para eliminarlas sin gastar de más

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Murió Darío Lopérfido: el exministro de Cultura falleció a los 61 años tras luchar contra la ELA

Una explosión de sabor: el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

"Una explosión de sabor": el impacto del torrontés en la joven francesa que se tatuó un vino tucumano

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Comentarios