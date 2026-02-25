Netflix: "El tour universitario con Joe" rompe récords con 12 millones de vistas en 72 horas

Un estreno fulminante: en apenas tres días, 12 millones de reproducciones marcaron el debut de "El tour universitario con Joe" de Tyler Perry. La película escaló de inmediato al puesto número uno del ranking global de Netflix, consolidándose como el lanzamiento más fuerte de la semana en la plataforma.
El dato no pasó desapercibido. En un escenario donde compiten thrillers, comedias románticas y grandes producciones, una historia animada centrada en un joven y su recorrido por distintas universidades logró captar la atención del público internacional en tiempo récord.
Un fenómeno que va más allá del estreno
El éxito no se explica solo por el algoritmo. La película forma parte de un universo narrativo que suma más de 20 entregas entre libros y producciones audiovisuales. Esa base de seguidores impulsó el debut y amplificó la conversación en redes sociales.
Además, la campaña en TikTok conectó con la Generación Z y Alpha, que encontró en Joe un personaje cercano. El protagonista enfrenta decisiones sobre el futuro académico, la presión por crecer y el miedo a dejar atrás la adolescencia. Ese cruce entre humor y dilemas reales sostuvo el interés durante todo el fin de semana.
Según datos difundidos por la plataforma, la tasa de finalización superó el promedio habitual. En otras palabras, quienes comenzaron la película la vieron completa. El ritmo ágil, los guiños para fans y una animación que combina técnicas 2D y 3D fortalecieron la experiencia.
De qué trata la historia
La trama sigue a Joe en una especie de “road movie” universitaria. Recorre distintas instituciones en busca del lugar ideal para estudiar, mientras enfrenta situaciones absurdas y aprende a tomar decisiones propias. El viaje funciona como metáfora del paso a la adultez y del vértigo que implica elegir un camino.
La crítica destacó el equilibrio entre comedia física y momentos emotivos. Esa mezcla permitió que el film convocara tanto a adolescentes como a familias completas, ampliando su alcance.
Lo que viene
Con estos números, el futuro de la franquicia parece asegurado. Versiones cercanas a la producción señalan que Netflix analiza nuevas secuelas e incluso un posible spin-off centrado en personajes secundarios.
En tiempos donde el streaming se renueva cada semana, no todos los estrenos logran instalarse. “El tour universitario con Joe” lo consiguió en apenas 72 horas. La combinación de saga consolidada, estrategia digital y una historia sobre decisiones juveniles convirtió a la película en el fenómeno inesperado del año.