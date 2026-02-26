Secciones
La serie de Netflix que te va a dejar con un nudo en la garganta y sin poder apagar la tele

Con un elenco de primer nivel y una historia cargada de tensión, esta miniserie se convirtió en el nuevo fenómeno de Netflix. Intrigas, secretos familiares y un clima inquietante que te atrapan desde el primer minuto.

Con una combinación filosa de sátira social y suspenso psicológico, Sirenas (Sirens) se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Netflix. La miniserie, protagonizada por Julianne Moore y Kevin Bacon, construye un relato inquietante sobre el poder, la influencia y los secretos que se esconden detrás de una vida de lujo en apariencia perfecta.

Lejos de cualquier fantasía mitológica que sugiere su título, la ficción se adentra en el mundo de la élite económica y en las complejas relaciones que se tejen cuando el dinero y el estatus condicionan los vínculos personales. Con apenas cinco episodios, la producción se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una historia intensa y de ritmo ágil.

Una isla, una familia y demasiadas sospechas

La trama sigue a Devon DeWitt, interpretada por Meghann Fahy, una mujer que vive inmersa en la rutina y las dificultades cotidianas. Preocupada por el abrupto cambio en la conducta de su hermana menor, decide viajar hasta la exclusiva isla privada donde ella trabaja.

Allí, Simone —encarnada por Milly Alcock— se desempeña como asistente personal de Michaela “Kiki” Kell, una magnate sofisticada y magnética que parece ejercer una influencia absoluta sobre su entorno. Devon sospecha que esa relación laboral esconde algo más oscuro: una dinámica de control casi sectaria que transformó por completo la personalidad de su hermana.

Lo que comienza como una visita familiar pronto deriva en un fin de semana cargado de tensión en la lujosa residencia de los Kell. Rumores de delitos pasados, silencios incómodos y enfrentamientos familiares emergen a medida que la historia avanza, manteniendo la intriga hasta el desenlace.

Un elenco de peso

Uno de los mayores atractivos de la serie es su reparto. Moore compone a una empresaria tan elegante como perturbadora, mientras que Bacon interpreta a Peter Kell, el enigmático esposo cuya presencia suma nuevas capas de sospecha.

El elenco se completa con Glenn Howerton en el papel de Ethan Corbin III y Bill Camp como Bruce DeWitt, el padre de las protagonistas, quien enfrenta un deterioro cognitivo que agrega dramatismo a la trama.

Crítica social y thriller en clave contemporánea

Más allá del misterio, Sirenas propone una mirada punzante sobre las jerarquías sociales y el deseo de pertenecer. La serie expone cómo el brillo del privilegio puede ocultar dinámicas tóxicas y cómo la ambición o la necesidad pueden llevar a decisiones extremas.

