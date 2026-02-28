Los signos que tendrán la peor suerte en marzo: ¿cómo pasar los días?

"Con este eclipse lunar se activan recuerdos y corazonadas, y conversaciones que parecían cerradas vuelven con otra verdad. La intuición se agudiza: vas a percibir lo que no se dice y puedes descubrir algo que estaba oculto. Estos días el ámbito social está muy activo y puedes hacer nuevas amistades, planes y conocer gente con la que conectes. El 7 y 8 son tus días mágicos", advierte la astrologa.