Los signos que tendrán la peor suerte en marzo: ¿cómo pasar los días?

Este fenómeno astronómico altera el flujo vibratorio para cada signo del zodíaco, marcando un periodo de cambios y renovaciones en el panorama astrológico actual.

Hace 16 Min

Con el inicio de marzo, la energía cósmica experimenta una transformación profunda influenciada por el próximo eclipse lunar del 3 de marzo. Este fenómeno astronómico altera el flujo vibratorio para cada signo del zodíaco, marcando un periodo de cambios y renovaciones en el panorama astrológico actual.

La astróloga, Esperanza Gracia, detalla qué signos requieren un impulso adicional para afrontar este nuevo mes con la mejor disposición. Sus predicciones semanales sirven de guía para identificar a quienes deben prestar mayor atención a sus emociones y decisiones ante la llegada de este ciclo estelar.

¿Cuáles son los signos con menos suerte del mes?

La famosa astróloga nombra los tres signos que carecerán de suerte este mes. El primero en ser mencionado fue Libra: "Algo te preocupa, pero con el planeta Plutón bien aspectado van a surgir oportunidades para transformar tu vida y renacer con confianza", dijo Esperanza Gracia.

Libra

"El eclipse mueve tu mundo interior y lo que sueltes ahora te dejará más ligero y te preparará para una nueva etapa. En el amor, estás más sensible y con ganas de verdad, no de medias tintas. Tus días mágicos son el 4, 5 y 6", indica la astróloga Gracia a Libra.

Escorpio

"Con este eclipse lunar se activan recuerdos y corazonadas, y conversaciones que parecían cerradas vuelven con otra verdad. La intuición se agudiza: vas a percibir lo que no se dice y puedes descubrir algo que estaba oculto. Estos días el ámbito social está muy activo y puedes hacer nuevas amistades, planes y conocer gente con la que conectes. El 7 y 8 son tus días mágicos", advierte la astrologa.

Acuario

"Estás preocupado y con muchas responsabilidades, pero tu cabeza sigue brillando, y vas a tener muy buenas ideas para solucionar lo que te inquieta". "Es un buen momento para iniciar un proyecto, proponer algo innovador o incluso cambiar una rutina que ya no te funciona. El eclipse puede mover temas de dinero, ayudándote a ver claro qué te compensa y qué no", matiza la astróloga.

