Quiénes son las nuevas caras en Tucumán Central rumbo al Federal A

A las 16.30 el silbato de Walter Arrieta marcó el inicio. Apenas sonó, un malón de futbolistas lo rodeó en la mitad de la cancha. Más de 30 jugadores dijeron presente en el primer entrenamiento formal de la temporada. Algunos llegaron tras ser evaluados en las pruebas de la semana; otros ya tienen su lugar asegurado. Algunos seguirán, otros no. Pero todos entendieron que el nuevo desafío comenzó en ese instante.