Quiénes son las nuevas caras en Tucumán Central rumbo al Federal A
Más de 30 futbolistas participaron de la primera semana de entrenamiento formal, en una jornada marcada por evaluaciones físicas, planificación detallada y definiciones institucionales rumbo a su debut en la tercera categoría del fútbol argentino.
A las 16.30 el silbato de Walter Arrieta marcó el inicio. Apenas sonó, un malón de futbolistas lo rodeó en la mitad de la cancha. Más de 30 jugadores dijeron presente en el primer entrenamiento formal de la temporada. Algunos llegaron tras ser evaluados en las pruebas de la semana; otros ya tienen su lugar asegurado. Algunos seguirán, otros no. Pero todos entendieron que el nuevo desafío comenzó en ese instante.
Una hora y media antes, a las 15, el movimiento ya era intenso bajo el tinglado del club. En una mesa larga, el cuerpo técnico desparramaba papeles, planillas y anotaciones. Se diagramaban cargas, se organizaban grupos y se ultimaban detalles logísticos. El inicio no fue improvisado: cada paso estaba planificado.
La presidenta Soledad González también tuvo una tarde agitada. Mientras el plantel se preparaba para salir al campo, ella se dirigía a la oficina donde la esperaba la gente de Velmart, la marca que continuará vistiendo los colores del sello “rojo” de Villa Alem. La continuidad del vínculo garantiza estabilidad en un aspecto clave para la institución.
Pero las novedades no quedaron ahí. González confirmó que el lunes viajará a Capital Federal y que el martes, a las 15, participará de la reunión del Consejo Federal de AFA en el predio de Ezeiza, donde se tratará el Federal A y se dará a conocer el fixture completo. Además, adelantó que mantendrá reuniones de índole gubernamental en los próximos días.
“La idea es jugar en nuestra cancha. En estos días vendrán las inspecciones. Seguro habrá que hacer varias cosas en los vestuarios de los equipos y de los árbitros, entre otras cuestiones”, explicó la presidenta, dejando en claro que el objetivo es que el equipo sea local en Villa Alem.
En lo estrictamente deportivo, el trabajo fue intenso desde el primer minuto. Los profesores Sebastián del Carril y Paulina Gómez Nacul diseñaron el circuito físico. Del Carril bajó de su vehículo un parlante que acompañó la exigencia con música y marcó el ritmo de la jornada.
El primer gran desafío fue el tradicional test de Cooper, una prueba de resistencia cardiovascular que consiste en correr la mayor distancia posible durante 12 minutos en superficie plana. Sirve para medir la capacidad aeróbica máxima y evaluar de manera rápida la condición física de cada futbolista.
Se armaron tres grupos. La exigencia fue alta. El primero en terminar fue Gabriel Ríos, que recibió el aplauso espontáneo de sus compañeros. El último en completar la prueba fue Ramiro Alderete, también acompañado por el reconocimiento del grupo. Nadie quedó al margen: todos empujaron, todos alentaron.
Los arqueros, mientras tanto, trabajaron de manera diferenciada, enfocados en ejercicios específicos bajo la mirada atenta del cuerpo técnico. Cada detalle fue observado y corregido. La sensación fue clara: la competencia interna ya empezó.
En uno de los bancos laterales, la nutricionista Carmen Moreno preparó una mesa con frutas para la recuperación post esfuerzo. La alimentación forma parte del nuevo orden que se busca imponer. Profesionalizar cada aspecto es una meta compartida.
Lo mejor llegó cuando Arrieta ordenó fútbol. Las pecheras se repartieron y la intensidad subió. De un lado se pararon Daniel Moyano, Ramiro Alderete, Agustín Smith, Franco Barrera y Ezequiel Martínez, Matías Perdigón, César Abregú, Matías Smith, Benjamín Ruiz Rodríguez, Daniel Gómez y Braian Collante, con chaleco verde.
En el equipo contrario se destacaron Nahuel Duarte, Lucas Sánchez, Cristian Farías —recién llegado desde Metán, con último paso en Talleres de Perico—, Lucas Galván —quien se encuentra a prueba en el club, tras su paso por Güemes de Santiago del Estero— y Gonzalo Masmud. Con el correr de los minutos ingresaron casi todos, en una práctica dinámica, con ritmo y mucha comunicación desde el banco.
También se pudo observar la presencia de Juan Carlos “Gogui” Moreno junto a su hijo, quienes se sumarán al cuerpo técnico. Además, José Ernesto Campos es otro de los nuevos integrantes del staff. La experiencia de Campos -ídolo de San Martín y ex entrenador de Atlético en la B Nacional- aporta un plus en un proceso que busca solidez desde la conducción.
El cronograma continuará mañana a las 9.30 con la última sesión de la semana. El domingo será día de descanso y el lunes retomarán los entrenamientos, ya con la mente puesta en lo que viene.
El Rojo de Villa Alem arrancó con intensidad, con organización y con una mezcla de ilusión y competencia interna. Arrieta dio el primer silbatazo y el mensaje fue claro: el camino será largo, pero empieza ahora.