Atlético confirmó a través de sus redes sociales la salida de Hugo Colace como director técnico

Atlético Tucumán anunció oficialmente la desvinculación de Hugo Colace como director técnico del primer equipo. La comunicación fue difundida este martes por los canales institucionales del club, confirmando así el cierre de un ciclo que ya se encontraba bajo fuerte presión deportiva.
"El Club Atlético Tucumán informa que Hugo Colace ha dejado de ser el director técnico del primer equipo de nuestra institución", indicó el comunicado oficial.
Desde la entidad también precisaron los pasos inmediatos tras la decisión. "Mañana por la mañana se despedirá del plantel profesional", señalaron, dejando en claro que el entrenador tendrá su último contacto formal con el grupo antes del cambio de mando.
En ese mismo mensaje, Atlético confirmó que el equipo quedará provisionalmente bajo la conducción de Ramiro González, actual entrenador de la división Reserva. "De manera interina, el entrenamiento será conducido por el director técnico de la división Reserva, Ramiro González, hasta tanto sea designado el nuevo cuerpo técnico", informaron.
González asumió oficialmente en diciembre de 2025 en la Reserva, precisamente cuando Colace fue ratificado al frente del primer equipo. Su llegada respondió a un plan integral que buscaba unificar criterios metodológicos entre ambas categorías, bajo el concepto de “trabajo espejo”.
Con perfil internacional, González arribó al club tras desempeñarse como asistente técnico en el Johor Darul Ta'zim de Malasia, uno de los equipos más dominantes del fútbol asiático. Es egresado de la escuela de César Luis Menotti y cuenta con licencias UEFA y Conmebol. Como futbolista tuvo pasos por el ascenso argentino, entre ellos Gimnasia de Jujuy y San Telmo, y una experiencia en el fútbol italiano.
El comunicado cerró con un mensaje institucional hacia el entrenador saliente. "El Club agradece a Hugo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, el profesionalismo y el trabajo desarrollado durante su etapa al frente del plantel, y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", concluyeron.
Mientras tanto, la dirigencia avanza en la búsqueda del nuevo entrenador que deberá asumir en un contexto de urgencia deportiva y con la misión inmediata de revertir el presente del equipo.