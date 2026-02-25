Atlético confirmó a través de sus redes sociales la salida de Hugo Colace como director técnico

Con perfil internacional, González arribó al club tras desempeñarse como asistente técnico en el Johor Darul Ta'zim de Malasia, uno de los equipos más dominantes del fútbol asiático. Es egresado de la escuela de César Luis Menotti y cuenta con licencias UEFA y Conmebol. Como futbolista tuvo pasos por el ascenso argentino, entre ellos Gimnasia de Jujuy y San Telmo, y una experiencia en el fútbol italiano.