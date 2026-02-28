Teatro: una obra explora el lado íntimo de Lola Mora

La figura de Lola Mora regresa a escena con la reposición de “Lola Mora: además está lo del oro”, una obra que vuelve a poner en foco la intensidad creadora, las contradicciones y el tramo final de la vida de una de las artistas más audaces y discutidas de la historia argentina. Lejos de un retrato solemne o meramente biográfico, la propuesta teatral asume el riesgo de explorar las zonas más íntimas de la escultora: su fuerza visionaria, su fragilidad y la persistencia de su deseo artístico incluso en el deterioro.