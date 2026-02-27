Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

Una obra teatral inspirada en la vida y legado de Lola Mora, la más destacada escultora argentina nacida en San Miguel de Tucumán, subirá a escena desde mañana en el teatro Orestes Caviglia.
La pieza, titulada “Lola Mora: Además está lo del oro”, propone un acercamiento poético y sensible a la trayectoria de una mujer que desafió las convenciones de su época y dejó una huella perdurable en el arte nacional. A diferencia de una biografía estrictamente histórica, la puesta apela a la evocación y a la exploración íntima de los conflictos y pasiones que atravesaron a la escultora.
El espectáculo, basado libremente en la obra original del dramaturgo Alfredo Fenik, busca retratar a Lola Mora no sólo como artista, sino como una figura humana profundamente apasionada y adelantada a su tiempo. A través de escenas que destacan tanto su audacia creativa como las tensiones que enfrentó en una sociedad dominada por hombres, la obra intenta conectar con el público desde una perspectiva contemporánea y emotiva.
Legado
En la puesta participan las actrices Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero, quienes dan vida a distintos momentos de la vida de la escultora en un recorrido que prioriza la sensibilidad y el significado de su legado.
La figura de la tucumana continúa despertando interés por sus obras emblemáticas como la Fuente de las Nereidas. La escultora se convirtió en una de las primeras mujeres en abrirse camino en un ámbito dominado por hombres. Su carrera estuvo marcada también por el carácter audaz de sus esculturas y su decisión de vivir y trabajar con independencia en una época que no ofrecía concesiones a las mujeres.
Tras la de mañana, las funciones están programadas para los viernes 6 y 13 de marzo y los sábados 7 y 14, siempre con entrada general disponible a través de la boletería del teatro. La obra se suma a la agenda cultural del teatro Orestes Caviglia, consolidando a este espacio como uno de los principales escenarios de propuestas que rescatan figuras históricas locales desde nuevas perspectivas dramáticas.