Una mirada poética sobre Lola Mora llega al teatro Orestes Caviglia

La figura de la tucumana continúa despertando interés por sus obras emblemáticas como la Fuente de las Nereidas. La escultora se convirtió en una de las primeras mujeres en abrirse camino en un ámbito dominado por hombres. Su carrera estuvo marcada también por el carácter audaz de sus esculturas y su decisión de vivir y trabajar con independencia en una época que no ofrecía concesiones a las mujeres.