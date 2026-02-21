La última entrevista de Eric Dane ya está en Netflix: el pedido que hizo antes de morir
Netflix estrenó una entrevista inédita de Eric Dane que el actor pidió que se difundiera después de su muere. El testimonio revela reflexiones personales, su carrera y momentos íntimos que generaron un fuerte impacto entre sus seguidores.
Netflix estrenó una entrevista inédita de Eric Dane, quien murió el 19 de febrero de 2026 a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El material forma parte de la serie documental Famous Last Words y había sido grabado meses antes, bajo la condición expresa del propio actor de que se publicara solo después de su fallecimiento.
Conocido mundialmente por su papel como el doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y por su participación en Euphoria, el actor había revelado su diagnóstico menos de un año antes de su muerte. La enfermedad neurodegenerativa afectó progresivamente su movilidad y lo llevó a retirarse de la actividad pública, mientras participaba en este proyecto audiovisual que registra testimonios finales de figuras reconocidas.
La entrevista, de unos 50 minutos de duración, muestra a Dane hablando abiertamente sobre su vida, su carrera y su lucha contra la ELA. También incluye un mensaje directo a sus hijas, grabado especialmente para que pudieran verlo después de su muerte, en el que el actor comparte recuerdos personales y reflexiones sobre su familia y su legado.
Eric Dane y su emotivo mensaje final a sus hijas antes de morir de ELA: “El presente es todo”
En el testimonio, Eric Dane dedica gran parte de sus palabras a sus hijas, a quienes les deja recomendaciones y un mensaje central: “que aprecien el presente”. El actor, reconocido por su papel del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy, afirma mirando a cámara: “El presente es todo, apreciad el momento”.
De acuerdo con lo publicado por la plataforma en su cuenta de X, el intérprete también abordó su batalla contra la ELA, sus antecedentes con la adicción y su vínculo con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y tuvo a Billie y Georgia. “Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”, sostuvo.
El material fue registrado en noviembre de 2025, cuando ya presentaba limitaciones en el movimiento y en el habla. Durante la entrevista, se describió como “solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre”, y aseguró sentirse feliz. En el tramo final, volvió a dirigirse a sus hijas: “Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?”, y les insistió en la importancia de vivir “ahora, justo ahora”.
En otro pasaje, agregó: “Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tienen que vivir el ahora. El presente es todo. Aprecien cada momento”.
Además, les recomendó enamorarse, “no necesariamente de una persona, aunque lo recomiendo. Pero enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría. Encuentren aquello que las motive a levantarse cada mañana”, y explicó que su vocación fue clave para atravesar “los días más oscuros”. “Todavía quiero ponerme frente a una cámara”, señaló.
También destacó el apoyo de su entorno y les sugirió elegir “sabiamente” a sus amigos. “Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas”, expresó.
Sobre su diagnóstico, afirmó: “Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu”. Finalmente, cerró con una despedida dirigida a sus hijas: “Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”.