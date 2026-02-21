La última entrevista de Eric Dane ya está en Netflix: el pedido que hizo antes de morir

De acuerdo con lo publicado por la plataforma en su cuenta de X, el intérprete también abordó su batalla contra la ELA, sus antecedentes con la adicción y su vínculo con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y tuvo a Billie y Georgia. “Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca”, sostuvo.