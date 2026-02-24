Secciones
CulturaTeatro

Subirá a escena una obra sobre Lola Mora

La propuesta, que se repondría los días 6, 7, 13 y 14 de marzo; propone un acercamiento poético y emotivo a la vida de la artista.

Subirá a escena una obra sobre Lola Mora
Hace 1 Hs

La figura de Lola Mora, la escultora tucumana que desafió su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia del arte argentino, vuelve a escena con una versión libre inspirada en la obra “Lola Mora” de Alfredo Fenik.

La propuesta, que se repondría los días 6, 7, 13 y 14 de marzo; propone un acercamiento poético y emotivo a la vida de la artista, recorriendo de manera sensible distintos fragmentos de su historia personal y profesional.

En escena, las actuaciones de Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero construirán una versión íntima y contemporánea de la reconocida escultora, explorando sus luchas, sus pasiones y las tensiones de una mujer que rompió moldes en una época adversa.

“Además está lo del oro” no busca una reconstrucción histórica literal, sino una evocación sensible de la artista, poniendo en primer plano su dimensión humana y su legado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa
1

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
2

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
3

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: No los toca
4

Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
5

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
6

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Más Noticias
Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: No los toca

Jaldo defendió la reforma laboral y llevó alivio a los estatales: "No los toca"

No vamos a dejarlos entrar: la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

"No vamos a dejarlos entrar": la estricta advertencia del Gobierno por los festejos del UPD

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con El Militar Sosa

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con "El Militar" Sosa

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Quién es Danelik Star, la influencer tucumana que entró a Gran Hermano

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

Las lluvias darán una tregua y la temperatura volverá a subir en Tucumán

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Comentarios