Subirá a escena una obra sobre Lola Mora

La figura de Lola Mora, la escultora tucumana que desafió su tiempo y dejó una huella imborrable en la historia del arte argentino, vuelve a escena con una versión libre inspirada en la obra “Lola Mora” de Alfredo Fenik.
La propuesta, que se repondría los días 6, 7, 13 y 14 de marzo; propone un acercamiento poético y emotivo a la vida de la artista, recorriendo de manera sensible distintos fragmentos de su historia personal y profesional.
En escena, las actuaciones de Susana Santos, Emilia Guerra y Francisca Valero construirán una versión íntima y contemporánea de la reconocida escultora, explorando sus luchas, sus pasiones y las tensiones de una mujer que rompió moldes en una época adversa.
“Además está lo del oro” no busca una reconstrucción histórica literal, sino una evocación sensible de la artista, poniendo en primer plano su dimensión humana y su legado.