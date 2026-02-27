En medio de los rumores con River, el equipo de Coudet cayó en un duelo clave por La Liga

En medio de las versiones que lo vinculan con River, Eduardo Coudet sumó un nuevo revés al frente de Deportivo Alavés. Por la fecha 26 de La Liga, su equipo cayó 2-0 frente a Levante en un encuentro determinante en la lucha por evitar el descenso.
No se trató de un partido más. El rival era directo en la pelea por la permanencia y el margen de error era mínimo. En ese contexto, el conjunto dirigido por el técnico argentino necesitaba sumar para poder alejarse de la zona roja, pero terminó golpeado en el tramo final.
Tras un primer tiempo equilibrado y con situaciones para ambos lados, incluido un cabezazo de Toni Martínez bien contenido por el arquero y un remate de Antonio Blanco que rozó el ángulo, el quiebre llegó en el complemento. A los 61 minutos, Víctor Parada fue expulsado por doble amarilla y dejó al Alavés con diez jugadores en el momento más delicado del encuentro.
Levante aprovechó la superioridad numérica y comenzó a inclinar la cancha. Antonio Sivera sostuvo al equipo visitante con varias intervenciones, pero a los 88 minutos apareció Carlos Espí para abrir el marcador con un remate cruzado dentro del área. Ya en tiempo adicionado, y con el Alavés volcado en ataque, el propio Espí sentenció el 2-0 definitivo tras un contraataque.
El equipo de Coudet había llegado a esta jornada con dos empates consecutivos. La derrota lo deja en el decimocuarto puesto de la tabla y vuelve a encender las alarmas en una temporada marcada por la irregularidad.
Mientras tanto, su futuro continúa siendo tema de debate. En Núñez lo tienen como principal apuntado para reemplazar a Marcelo Gallardo, aunque todavía deben resolverse cuestiones contractuales para una eventual salida del club español. En lo inmediato, el presente deportivo no le da respiro: la pelea por sostener la categoría en España sigue abierta y cada punto vale oro.