En medio de los rumores con River, el equipo de Coudet cayó en un duelo clave por La Liga

Tras un primer tiempo equilibrado y con situaciones para ambos lados, incluido un cabezazo de Toni Martínez bien contenido por el arquero y un remate de Antonio Blanco que rozó el ángulo, el quiebre llegó en el complemento. A los 61 minutos, Víctor Parada fue expulsado por doble amarilla y dejó al Alavés con diez jugadores en el momento más delicado del encuentro.