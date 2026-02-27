Secciones
DeportesFútbol

En medio de los rumores con River, el equipo de Coudet cayó en un duelo clave por La Liga

El equipo del entrenador argentino cayó 2-0 ante Levante en un duelo directo por la permanencia y quedó en la zona baja de la tabla.

BUSCADO. Eduardo Coudet podría estar transitando sus últimos partidos al frente del Alavés, mientras avanza su posible llegada a River. BUSCADO. Eduardo Coudet podría estar transitando sus últimos partidos al frente del Alavés, mientras avanza su posible llegada a River.
Hace 1 Hs

En medio de las versiones que lo vinculan con River, Eduardo Coudet sumó un nuevo revés al frente de Deportivo Alavés. Por la fecha 26 de La Liga, su equipo cayó 2-0 frente a Levante en un encuentro determinante en la lucha por evitar el descenso.

No se trató de un partido más. El rival era directo en la pelea por la permanencia y el margen de error era mínimo. En ese contexto, el conjunto dirigido por el técnico argentino necesitaba sumar para poder alejarse de la zona roja, pero terminó golpeado en el tramo final.

Tras un primer tiempo equilibrado y con situaciones para ambos lados, incluido un cabezazo de Toni Martínez bien contenido por el arquero y un remate de Antonio Blanco que rozó el ángulo, el quiebre llegó en el complemento. A los 61 minutos, Víctor Parada fue expulsado por doble amarilla y dejó al Alavés con diez jugadores en el momento más delicado del encuentro.

Levante aprovechó la superioridad numérica y comenzó a inclinar la cancha. Antonio Sivera sostuvo al equipo visitante con varias intervenciones, pero a los 88 minutos apareció Carlos Espí para abrir el marcador con un remate cruzado dentro del área. Ya en tiempo adicionado, y con el Alavés volcado en ataque, el propio Espí sentenció el 2-0 definitivo tras un contraataque.

El equipo de Coudet había llegado a esta jornada con dos empates consecutivos. La derrota lo deja en el decimocuarto puesto de la tabla y vuelve a encender las alarmas en una temporada marcada por la irregularidad.

Mientras tanto, su futuro continúa siendo tema de debate. En Núñez lo tienen como principal apuntado para reemplazar a Marcelo Gallardo, aunque todavía deben resolverse cuestiones contractuales para una eventual salida del club español. En lo inmediato, el presente deportivo no le da respiro: la pelea por sostener la categoría en España sigue abierta y cada punto vale oro.

Temas EspañaClub Atlético River PlateMarcelo GallardoLiga de EspañaEduardo "Chacho" Coudet
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
San Lorenzo se encamina a las elecciones: se agotaron las opciones judiciales de Moretti para recuperar la presidencia

San Lorenzo se encamina a las elecciones: se agotaron las opciones judiciales de Moretti para recuperar la presidencia

Belgrano, el club que fundaron niños y sostuvo un barrio entero

Belgrano, el club que fundaron niños y sostuvo un barrio entero

Crisis en el fútbol argentino: 29 clubes de Primera División dejaron de pagar aportes previsionales

Crisis en el fútbol argentino: 29 clubes de Primera División dejaron de pagar aportes previsionales

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

La Navidad en la que Tucumán Central se adueñó de la ciudad

El enigma del sucesor: los nombres que baraja River tras el adiós de Gallardo

El enigma del sucesor: los nombres que baraja River tras el adiós de Gallardo

Lo más popular
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán
1

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca
2

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes
3

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo
4

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma
5

De “M’hijo el dotor” a la tragedia educativa argentina: por qué sólo 10 de cada 100 chicos termina el secundario en tiempo y forma

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos
6

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Más Noticias
La CD de Atlético negocia con un histórico entrenador del fútbol argentino

La CD de Atlético negocia con un histórico entrenador del fútbol argentino

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de misericordia para reunificar al peronismo

Pichetto visitó a Cristina Kirchner y selló un pacto de "misericordia" para reunificar al peronismo

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y el martes comienzan las clases en Tucumán

¿Se acerca al Decano? El enigmático posteo de un candidato a DT de Atlético Tucumán

¿Se acerca al "Decano"? El enigmático posteo de un candidato a DT de Atlético Tucumán

Se sortearon los octavos de final de la Champions League: así quedaron definidos todos los cruces

Se sortearon los octavos de final de la Champions League: así quedaron definidos todos los cruces

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Ley de Glaciares: dos a favor y uno en contra, así votaron los senadores tucumanos

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

Paritarias en Tucumán: la oferta del Poder Ejecutivo tuvo dispar aceptación de los gremios docentes

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

La Municipalidad capitalina propone transformar El Bajo en un barrio como La Boca

Comentarios